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Yaşam Bayramda marketle açık mı? Bayramda marketler kaça kadar açık oluyor?
Yaşam

Bayramda marketle açık mı? Bayramda marketler kaça kadar açık oluyor?

Kurban bayramı sebebiyle marketlerin çalışma saatleri merak ediliyor. Peki, bayram boyunca marketler kaça kadar açık?

Yeniakit Publisher
2022-07-10 17:09:00 -
Bayramda marketle açık mı? Bayramda marketler kaça kadar açık oluyor?

Kurban bayramı 9-12 Temmuz'da idrak edilecek. Bayram sebebiyle marketlerin çalışma saatlerinde değişiklikler yaşanabiliyor. Bu sebeple marketlerin bayram günlerinde hizmet verip vermediği merak konusu.

Bayramda marketle açık mı? Bayramda marketler kaça kadar açık oluyor?

Zincir marketlerin pek çoğu bayramlarda, normal mesai saatlerine göre hizmet vermeyi sürdürüyor. Mahalle marketleri ise tamamen kişisel tercihlere göre açık ya da kapalı olabiliyor. Marketlerin pek çoğu sabah 09.00 akşam 21.00 arasında hizmet veriyor. Ayrıca online yemek ve market uygulamaları da tatil boyunca hizmet veriyor.

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