Bayramda kilo almamak için öneriler

Liv Hospital Vadistanbul Beslenme ve Diyet Uzmanı, Uzm. Dyt. Nida Acar, bayramı kilo almadan geçirmenin tüyolarını sizler için tek tek açıkladı. İşte bu önerilere uyarsanız bayrama nasıl girdiyseniz öyle çıkarsınız…

İşte o 10 kritik öneri

Ölçülü Olun: Bayramda sunulan yemekleri yemek isteyebilirsiniz, ancak porsiyonları kontrol etmek önemlidir. Yemeklerinizi ölçülü bir şekilde tüketmeye özen gösterin.

Dikkatli Seçimler Yapın: Bayram sofralarında sağlıklı seçenekler bulunur. Etlerin yanında sebzeler, salatalar ve çorbalar gibi besleyici gıdaları tercih etmeye çalışın.

Yağsız Pişirme Yöntemlerini Tercih Edin: Izgara, buğulama veya fırında pişirme gibi yağsız pişirme yöntemlerini kullanarak kalori alımını azaltabilirsiniz.

Su İçmeyi İhmal Etmeyin: Bayramda vücudunuzun ihtiyaç duyduğu suyu almak için yeterli miktarda su içmeye özen gösterin. Su, tokluk hissi sağlayarak aşırı yeme isteğini azaltabilir.

Ara Öğünleri Atlamayın: Ana öğünler arasında sağlıklı ara öğünler tüketmek, kan şekerinizi dengede tutar ve açlık hissinizi kontrol altında tutar.

Şekerli İçeceklerden Uzak Durun: Gazlı içecekler, meyve suları ve şekerli içecekler yerine su, bitki çayları veya şekersiz içecekleri tercih etmeye çalışın. Bu, gereksiz kalori alımını önleyecektir.

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İştahınızı Kontrol Altında Tutun: Yemekler sırasında yavaş yemek yemeye çalışın ve porsiyonlarınızı küçük tutun. Bu şekilde daha çabuk doyacak ve fazla yemek yemeyi önleyeceksiniz.

Düzenli Egzersiz Yapın: Bayram tatili boyunca düzenli olarak egzersiz yapmaya devam etmek, kalori yakmanıza yardımcı olur. Yürüyüş yapmak, bisiklete binmek veya dans etmek gibi aktiviteleri tercih edebilirsiniz.

Tatlı Tüketimini Sınırlayın: Bayramda tatlılar çekici olabilir, ancak şekerli tatlıları aşırı tüketmek yerine daha hafif ve az şekerli tatlı alternatiflerini tercih edin.

Stresi Yönetin: Bayram döneminde stres, aşırı yeme isteğini tetikleyebilir. Stresi yönetmek için derin nefes alma egzersizleri veya hoşlandığınız aktivitelerle rahatlama yöntemlerini uygulayın.

Bu ipuçları, Kurban Bayramı'nı kilo almadan daha sağlıklı bir şekilde geçirmenize yardımcı olacaktır. Ancak, bireysel ihtiyaçlarınıza ve sağlık durumunuza göre diyetisyeninizle bireysel diyet programı oluşturmak faydalı olacaktır.