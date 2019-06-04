Bayramda hem ikramların tadına bakmak hem de kilo almamak mümkün mü?

Bayram günlerinin en güzel yanı sevdiklerimizle bir araya gelmekten geçiyor. Bu mübarek günlerde uzun zamandır görüşemediğimiz eşimizle, dostumuzla buluşup leziz ikramların da tadını çıkarmaktan mutluluk duyuyoruz. Özellikle diyet yapanlar için bayram ikramları kimi zaman korkutucu olabiliyor. Diyet yapmayanlardan da bayram sonunu fazla kiloyla kapatanlar bir hayli fazla… Peki, bayramda nasıl beslenmeliyiz?

Yediklerini dikkat etmeniz önemli

Uzmanlar, bir aylık oruç düzeninin ardından aşırı yemek yemenin kilo alımının dışında önemli sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguluyor. “İkram edilen tabak geri çevrilmez. Büyüklerimiz bu kadar zahmet etti yemeden olur mu?” dediğinizi duyar gibiyim. Öyleyse siz de her şeyin tadına bakın ama bir şartla! Şayet kilo probleminiz yok ise sizin için hazırlanması muhtemel tabağa yerleştirilecek ikramların ölçüsüne müdahale edin. “Yok ben ikram servisine karışamam ayıp olur” diyorsanız; tabağınıza konulanların tadına birer çatal olarak bakmanız en ideali olacaktır.

Kilo problemi olanlar ne yapmalı?

Kilo probleminiz var ise ya da sağlıklı beslenmeyi tercih ediyorsanız; bayram günü muhtemelen sizin de kafanız karışıyordur. Kolay mı dillere destan sofralara yüz çevirmek. Örneğin; 8-10 adet sarma ve yanında bir bardak ayran içebilirsiniz. Bir dilim börek yerken yanına güzel bir fincan çay alabilirsiniz. Bayram tatlısız olmaz diyorsanız bir dilim tatlının yanında sade bir kahve içebilirsiniz.

Aman dikkat!

Bayramda size ikram edilen tabakları kesinlikle ara öğün olarak kabul etmeyin. Bayram tabağınız sizin kesinlikle ana öğününüz olacaktır. Gün boyu ziyarete gittiğiniz her evde yemek yemeyin. Kimi zaman ziyaretlerinizi içeceklerle geçiştirin. Elbette, bu içecekler gazlı ve bol şeker içeren ürünler olmamalı. En ideali çay, kahve ve ayran olacaktır. Tabi ki ölçüyü kaçırmamanız kaydıyla.