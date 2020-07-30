Bayramda hava durumu nasıl olacak? Yarın arefe günü. Kurban Bayramı için artık çok az bir zaman kaldı. Peki, bayramda hava nasıl olacak? Bayramda plan yapan vatandaşlar hava durumunu araştırıyor. İşte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminleri.

Kurban bayramında hava nasıl olacak?

Arefe günü ve bayramın 1. günü (30 Temmuz Perşembe ve 31 Temmuz Cuma) güney kesimlerin parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Samsun’un merkez ve doğu ilçeleri ile Ordu çevrelerinin hafif ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Bayramın 2. günü (01 Ağustos Cumartesi) parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kastamonu, Sinop, Samsun ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Bayramın 3. günü (2 Ağustos Pazar) parçalı ve yer yer çok bulutlu, Sinop, Samsun, Ordu, Tokat ve Amasya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Bayramın 4. günü (3 Ağustos Pazartesi) parçalı ve az bulutlu, Ordu çevrelerinin hafif ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BAYRAMDA HAVA AÇIK VE GÜNEŞLİ OLACAK



Kurban Bayramında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceğini söyleyen, Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir, "Bayramda hava açık ve güneşli olacak. Doğu ve Orta Karadenizde bayramın ikinci ve üçüncü günü yağış bekliyoruz" dedi.



Kurban Bayramına sayılı günler kala hava durumuna ilişkin bilgi veren Meteoroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir, Kurban Bayramında yurdun genelinde hava açık ve güneşli olacak. Doğu ve Orta Karadenizde oluşan alçak basınç sisteminin etkisiyle bayramın ikinci ve üçüncü günü yağış bekliyoruz diye konuştu.



SICAKLIKLAR 30 DERECENİN ÜZERİNE OLACAK



Sıcaklıkların gece 23, gündüz ise 30 derecenin üzerinde olacağını belirten Dr. Özdemir, Bayramda bizi sıcak bir hava bekliyor. Ege ve İç Anadolu Bölgesindeki hava sıcaklığı daha yüksek olacak. Akdeniz Bölgesinde de özellikle doğusunda geçişli yağış olabilir ifadelerini kullandı.



NEM SEVİYESİ YÜZDE 75



Kuzeyden esen poyrazın etkili olacağını aktaran Dr. Özdemir, Hava sıcaklıkları şu anda mevsim normallerinde seyrediyor. Nem seviyeleri de bölgelere göre değişiyor. Karadeniz gibi deniz bölgelerinde nem yüzde 70-75 civarında olacak. Kuvvetli rüzgarın olduğu bölgelerde nem seviyesi düşebilir. Kuzeyden gelen poyraz etkili olacak. Doğu Karadenizde Of, Rize, Artvin ile Erzurum taraflarında sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmak lazım ama yağışlar geçici, kalıcı olmayacak dedi.