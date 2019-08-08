Bayramda hava mevsim normallerinde

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Kurban Bayramı tatili boyunca Orta Karadeniz Bölgesi’nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği bildirildi.

Açıklamada, cumartesi günü ve Kurban Bayramı’nın 1’inci gününde akşamın ilk saatlerine kadar Sinop’un doğu kıyıları ile Samsun ve Ordu çevrelerinde aralıklı hafif sağanak yağışlı olacağı, diğer günlerin bölge genelinde az bulutlu ve açık geçeceği belirtildi.

Bayram süresince beklenen azami hava sıcaklıkları ise şu şekilde: Samsun 28 ile 30 derece, Sinop 28 ile 30 derece, Çorum 28 ile 32 derece, Kastamonu 30 ile 34 derece, Ordu 26 ile 28 derece, Tokat 28 ile 32 derece ve Amasya 30 ile 34 arasında olacak.