Bayramda GB'lar Sil Süpür'den

Türk Telekom, insan odaklı yaklaşımıyla müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik çözüm ve fırsatlar sunmaya devam ediyor. ‘Online İşlemler’ uygulamasına giriş yaparak Sil Süpür’e katılan bireysel faturalı mobil kullanıcılara, tarife ve paketlerine ek olarak bayrama özel GB hediye ediliyor.

Sil Süpür’e katılan kazanacak

Türk Telekom, bu yıl bayramların kontrollü sosyal hayat kurallarına uygun olarak kutlanmasıyla müşterilerinin artan internet ihtiyaçlarını karşılayarak yanında olmayı hedefliyor. Bu doğrultuda; 29 ve 31 Temmuz günlerinden itibaren bir hafta süre boyunca tüm müşterilerine Sil Süpür’den hediye GB sunuyor. Ayrıca, Sil Süpür’e katılan tüm Türk Telekomlular çeşit çeşit mobil internet hediyeleri kazanıyor.

Sil Süpür’de hediyeler her hafta çarşamba ve cuma günleri güncelleniyor. Bireysel Faturalı Türk Telekom müşterileri, hatlarına özel belirlenen şanslı günden itibaren bir hafta boyunca Sil Süpür’e katılarak hediyelerine kavuşuyor.