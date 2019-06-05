Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu

İsmail Uğur yeniakit.com.tr

Demokratik Türkmen Hareketi Lideri Abdulkerim Aga, İdlib’de yaşanan gelişmeleri ve arka planını yeniakit.com.tr’ye anlattı. Aga, Astana Süreci sonrası büyük oranda kontrolün sağlandığı İdlib’de rejim ordusu ve Rusya tarafından yapılan saldırıların arka planında, Türkiye’ye karşı kurulan büyük bir tuzak olduğunu söyledi.

Mübarek Ramazan ayında ve hemen bitiminde başlayan bayram günlerinde Esed rejimi ve Rusya tarafından bombalanan İdlib’de büyük bir katliam yaşanırken, saldırıların arka planında Türkiye’ye karşı kurulan büyük bir tuzak olduğu ifade edildi. Yeniakit.com.tr’ye konuşan Demokratik Türkmen Hareketi Lideri Abdulkerim Aga, İdlib merkezli yaşananlara ilişkin “Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu” dedi.

Bütün ülkelerin ajanları cirit atıyor

Astana Süreci sonrası İdlib’de sağlanan saldırmazlık anlaşmasının, bölgede aktif olmak isteyen aktörlerin işine gelmediğini vurgulayan Aga, şöyle devam etti:

“Astana Süreci sonrasındaki durum Türkiye’nin lehine bir pozisyon oluşturdu. İdlib’de yaşayan sivil halk Türkiye’nin sivilleri koruma çabasından çok memnun oldu ve Türkiye’ye yoğun destek vermeye başladı. Türkiye’ye karşı gösterilen bu destek ve sevgi Astana görüşmelerinin ana aktörleri olan Rusya ve İran tarafını da rahatsız etti. Türkiye’nin İdlib’de tam kontrol sağladığı bir tablo, ne ABD’nin ne Rusya’nın ne de İran’ın memnun olacağı bir durumdur. Rusya ve İran İdlib’de saldırmazlık anlaşmasını doğrudan hedef alamayacakları için içeriye sızdırdıkları ajanları vasıtasıyla hamle yapmaya başladılar. Zaten ABD bu sürecin dışında kaldığı için yaşanan bir karışıklık onun da işine geliyor. Sonuçta şimdiki tablo ortaya çıkıyor.”

Arka planda ABD-İran işbirliği var

İdlib’te rejim ordusu ve Rusya tarafından yapılan saldırıların en çok Türkiye’nin pozisyonuna zarar verdiğine dikkat çeken Demokratik Türkmen Hareketi Lideri Abdulkerim Aga, ABD ve İran’ın etkisine ilişkin şunları söyledi:

“ABD’nin Astana’yi bitirme konusunda İran’a teklifte bulunduğunu tahmin ediyorum. İran da bunun karşılığında İdlib’de Türkiye ve Rusya’nın aleyhine faaliyetlerde bulunuyor. Arka planda işbirliği var. ABD İran’la korkutarak Arap ülkelerinin parasını aldığı gibi İdlib konusunda da İran’ı kullanarak Türkiye’yi zayıflatmaya çalışıyor. ABD Astana sürecinin başarısızlığa uğraması için çaba harcıyor. Bu konuda maalesef Esed rejimi ve İran’ı kullanıyor. İran’a ambargo baskısı yaparak İdlib’te işbirliği yapmaya zorladı ve bunu da başardı. Şimdi İran ajanları İdlib’te Astana sürecinin bozulması için ABD’nin hedeflerine hizmet ediyor.”

Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu

İdlib’te 4 milyon sivilin yaşadığına işaret eden Demokratik Türkmen Hareketi Lideri Abdulkerim Aga, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bunu bir anda yapmaları mümkün değil. O nedenle zamana yayarak İdlib’i boşaltmak istiyorlar. ABD’nin PKK terör koridoru kurma planının önündeki en büyük engel Türkiye’nin İdlib’teki güçlü pozisyonu. ABD önce Astana sürecini başarısızlığa uğratacak. Ardından içerideki vekil örgütleriyle Rusya’ya karşı saldırıları artıracak. Rusya da buna mukabil daha yoğun saldırılar yapacak. Bu durumda sivil halkın aşama aşama İdlib’ten çıkması sağlanacak. Burada ABD, Rusya ve İran üçlüsü Türkiye’ye karşı hareket edecekler. Yani Türkiye’ye karşı bir şeytan üçgeni kurulmuş durumda. Rusya bu plana İsrail’in zorlamasıyla mecburen razı olacaktır. Burada İsrail’i Rusya’yı ikna etme açısından etkili olarak görmek mümkün. Türkiye’nin çok stratejik hamlelerle bu şeytan üçgenini kırması lazım.”