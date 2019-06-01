Bayramda beslenme önerileri

Gaziantep Büyükşehir Belediye Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Gültekin Serdar Tolay, Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala bayramda beslenmeyle ilgili dikkat edilmesi gereken hususları açıkladı.

Dr. Gültekin Tolay, Ramazan ayında dinlenenen vücuda bayramda aşırı yükleme yapılmaması gerektiğini belirterek, "Bayramın en güzel yanı aileleri ziyaret etmek ve bayramda mükemmel sofralarda, kalabalık aile sohbetleriyle bir arada olmaktır. Sofrada geçirilen zamanın uzun olması nedeniyle, yemek tüketimi artar ve yapılan her yemeğin tadına bakma arzusu, yemek bitiminde tıka basa doyup, nefes almakta dahi zorluk çekmemize neden olabilir. Ramazan ayıyla dinlenmiş olan vücudumuza bir anda aşırı yükleme yapmamamız gerekir. Bayramların vazgeçilmezleri tatlılar elbette ama uzun açlık sürecinden çıkan bünyemize şerbetli tatlılar, ağır ve yağlı yemekler, bir anda artan öğün sayılarıyla aşırı yükleme yaparsak bizlerin sağlığı açısından elbette tehlike arz edecek. Bu gibi aşırı yüklemeler devamında bizlere hazımsızlık, şişkinlik, reflü, kan şekeri dengesizliği, baş ağrısı, mide yanması ve sindirim problemleri olarak açığa çıkar” dedi.

"Az ve sık sık tüketin"

Dr. Serdar Tolay, bayramda az ve sık tüketilmesi gerektiğini belirterek, "Ramazan ayında uzun süreli açlık nedeniyle yavaşlayan metabolizmamız, bayramın gelmesiyle beraber bir anda, aşırı ve ağır yüklemeler ile sağlık sorunları tetiklenir. Bayramda kilo alınmaz diye düşüneneler, yemek çeşitlerinin, şeker ve şekerli besin tüketiminin, porsiyon miktarlarının artması nedeni ile bayram sonrası kilo alımıyla karşılaşabilir. Bunun önüne geçmek için bilinçli, az ve sık sık tüketim daha uygundur" ifadelerine yer verdi.

Aşırı tüketim hastalık riski demek

Tolay, bir anda ve aşırı tüketimin bir çok hastalığa yol açabileceğini belirterek, "Bir anda ve aşırı tüketimle bayramlarda kalp hastalığı, şeker hastalığı, tansiyonu olanlar için daha büyük risk taşıdığından, beslenmelerine daha fazla önem vermeleri gerekir. Aşırı yeme ve şekerli tüketim ile ritm bozukluğu, nefer darlıkları, kan basıncında yükselme gibi problemler yaşanabilir. Fakat dikkatsiz ve aşırı beslenme ile kalp krizi riski daha da pekiştirilmiş olur. Bu ve benzeri sağlık problemlerini yaşamamak için bayramda daha dengeli beslenmeye dikkat edilmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

Çocukların aşırı şeker tüketimine dikkat

Dr. Tolay, bayramın ayrı bir sevinç ve neşe kaynağı olduğu çocukların tatlı ve çikolata tüketimine de çok dikkat edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Çocuklarımızın aşırı çikolata ve tatlı tüketimi ishale, kusmaya neden olabilir. Aşırı şeker tüketimi ile gelene doygunluk hissi ile ana öğün tüketimi kısıtlanacak. Mümkünse çocuklarımıza yemekten sonra meyveli tatlılar, sütlü tatlılar vermek daha uygun olacak" dedi.

"Fazla enerji harcanmalı"

Daire Başkanı Tolay, bayramda alınan fazla enerjinin harcanması gerektiğini ve bunun da en kolay yolunun egzersiz ve yürüyüş olduğunu söyledi. Tolay, "Bayram boyunca aldığımız fazla enerjiyi harcamamız gerekecektir elbette bunun için mutlaka egzersiz veya yürüyüş yapılmalıdır. Bayram sürecinde egzersiz ve yürüyüş yapmaya fırsatımız olmasa dahi mümkün olduğunca hareket halinde olmaya dikkat edilmelidir. Mesela; kısa mesafelerde bayram ziyaretleri yapacaksak araba kullanmak yerine yürümeyi tercih etmeliyiz. Asansörler yerine de merdivenleri kullanmak bizlere hareket sağlayacak ve enerji tüketimimize destek olacak" şeklinde konuştu.

"Misafirlere ısrardan kaçınalım"

Tolay, bayramda misafirlere yeme ve içme konusunda ısrarcı olunmaması konusunda da çağrıda bulunarak, "Bayramda elbette misafirlerimiz olacak ve bizlerde misafirliklere gideceğiz. Bayramlaşmalarımız, oturmalarımız olacak elbette. Fakat bu bayramda misafirlerimize ağır şerbetli tatlılar yerine daha hafif sütlü tatlılar ikram etmeliyiz. Gelen misafirlerimiz elbette bizimle beraber yemekler yemesini isteriz fakat misafirlerimize bu konuda fazla ısrarcı olmamamızda fayda var" diye konuştu.