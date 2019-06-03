0553 313 94 23

Bayramda beslenme düzenine dikkat

Ramazan ayı sonrası ve bayramda dikkat edilmesi gereken beslenme düzeni hakkında bilgi veren Diyetisyen Banu Özbingül Arslansoyu, Ramazan ayında günlük öğün sayısının azalması ile birlikte beslenme düzeninde de değişikliklerin meydana geldiğini, bu yüzden Ramazan ayı sonrası öğün sayısının artması ile yemek miktarının da artacağını, dolayısıyla kişilerin sağlık sorunu yaşayabileceğini belirtti.

03 Haziran 2019 Pazartesi 11:53
Bayramda beslenme düzenine dikkat

Ramazan ayı sonrası ve bayramda dikkat edilmesi gereken beslenme düzeni hakkında bilgi veren Diyetisyen Banu Özbingül Arslansoyu, Ramazan ayında günlük öğün sayısının azalması ile birlikte beslenme düzeninde de değişikliklerin meydana geldiğini, bu yüzden Ramazan ayı sonrası öğün sayısının artması ile yemek miktarının da artacağını, dolayısıyla kişilerin sağlık sorunu yaşayabileceğini belirtti.


Bayram ziyaretlerinde verilen ikramlarda aşırıya kaçma ile birlikte kişilerin bazı sindirim sistemi rahatsızlıkları ve kan şekerinin hızlı yükselmesi gibi sağlık sorunları yaşayabileceğini söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyetisyeni Banu Özbingül Arslansoyu, Ramazan ayında günlük öğün sayısının azalması ile birlikte beslenme düzeninde de değişikliklerin meydana geldiğini belirtti. Gece sahura kalkmanın Ramazan ayı sonrasında da alışkanlık haline gelebileceğini söyleyen Arslansoyu, gece yemek yeme alışkanlığına dikkat edilmesi ve uygulanmaması gerektiğini belirtti.



Hafif kahvaltı ile güne başlanmalı


Kişilerin bayram sabahı hafif bir kahvaltı ile güne başlaması gerektiğini söyleyen Arslansoyu, bayram ziyaretlerinde geleneksel tatlılar ikram edileceğinden kahvaltıda reçel, bal, şeker ve bunun gibi besinlerin tüketilmemesi gerektiğini belirtti. Arslansoyu sözlerine şöyle devam etti:


“Bayram sabahı kahvaltıda yarım yağlı süt, tam tahıllı ekmek, yarım yağlı peynir, yağsız yumurta ve bol mevsim sebzesi ile güne taze bir başlangıç yapın. Besinleri iyi çiğneyin, sofradan kalkmak için acele etmeyin.”



Sütlü veya meyveli tatlılar tüketilmeli


Bayram ziyaretlerine aç karna gidilmemesi gerektiğini söyleyen Arslansoyu, aç karnına gidilen ziyaretlerde ikramları geri çevirmenin zor olduğunu belirtti. Her ikram edileni tüketmenin bazı mide ve bağırsak problemlerine yol açabileceğini söyleyen Arslansoyu, ikramlarda şerbetli ağır tatlılar yerine sütlü veya meyveli hafif tatlıların tercih edilmesinin doğru olduğunu belirtti. Arslansoyu, sözlerine şöyle devam etti: “Bayramda tüketilecek tatlıları hazırlarken üzerine tarçın serpiştirin. Tarçın tatlı bir baharat olduğu için yediğiniz besinin daha da tatlı olmasını sağlayacaktır. Ayrıca kalorisi de yok denecek kadar azdır. Kan şekerinin dengelenmesine ve iştahınızı kontrol altında tutmanıza yardımcı olacaktır.”



“Yağlı etlerden ve kızartma yönteminden uzak durun”


Tarçının kan şekerini dengelenmesine ve iştahı kontrol altında tutmasına da yardımcı olduğunu söyleyen Arslansoyu, öğle ya da akşam başlangıç yemeklerinde mutlaka salata ve zeytinyağlı sebzelere yer verilmesi gerektiğini belirtti. Bayram sofralarında geçirilen zamanın uzun olduğunu ve buna bağlı olarak yenilen yemek miktarının da arttığını belirten Arslansoyu, “Ana yemeklerinizi hazırlarken fırın, ızgara, buğulama ya da haşlama yöntemlerini kullanın. Yağlı etlerden ve kızartma yönteminden uzak durun. Etle yapılan yemekleri kendi yağı ile pişirin, ilave yağ eklemeyin. Etler E ve C vitamini içermezler. Bu nedenle etleri sebzelerle beraber pişirin. Bu yöntem hem besin çeşitliliğini sağlayacak hem de bazı minerallerin vücut tarafından emilimini arttıracaktır” dedi.



En az iki litre su içilmeli


Ramazan ayı boyunca vücutta oluşan sıvı kaybının yerine konması için günde en az iki veya iki buçuk litre sıvı alınması gerektiğini söyleyen Arslansoyu, siyah çay, kahve gibi kafein içeriği yüksek içeceklerin tüketiminin sınırlandırılması gerektiğini belirtti. Ramazan ayı boyunca enerji harcamamak için azaltılan fiziksel aktivitenin de Ramazan ayından sonra arttırılmasının sağlık açısından büyük önem teşkil ettiğini Arslansoyu, bayramda sağlığın bozulmaması için beslenme düzenine dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 11:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Düzce’den Avrupa’ya dört ayda 3 bin 483 ton fındık ihraç edildi
    1. Düzce’den Avrupa’ya dört ayda 3 bin..
    2. Deniz 7 dakika görev aldı
    3. Ortaokul öğrencilerinin yazdığı “Sıfır..
    4. AKEDAŞ bayrama hazır
    5. Kuşadası’nda tiyatro festivali iptal..
    6. İçişleri Bakanlığından mayıs ayı..
    7. Kuşadası’nda tatilciler bayram keyfine..
    8. Diyanet ile MEB'den "hafızlık" protokolü
    9. Veteriner hekimlerinden..
    10. İstemeyerek başladı, şimdi dünya..
    11. Yola saçılan karpuzlar trafiği aksattı
    12. Almanya'da imalat PMI mayısta geriledi
    13. Karaman İspanya’da tatilde
    14. Seçer: "Bütün Mersinlilerin belediye..
    15. Su tasarrufunda iddialı Kale Smart'tan..
    16. Çankırı'da yangın
    17. 200 aileye gıda yardımı
    18. Sarıkaya Mahallesinde Birlik ve..
    19. Jandarma, 350 metre misina ağı ile 300..
    20. Subaru karbondioksit salınım miktarını..
    21. Servis dışı tramvay hat dışına çıktı
    22. Bayram kahvaltısına yakışır 5 tarif
    23. Avrupa'da bükülmeyen bileğini dünya..
    24. OPPO’dan öğrencilerin hayalini kurduğu..
    25. İşadamı Adnan Akcan’dan Ramazan..
    26. Bakan Kasapoğlu'ndan bayram mesajı
    27. Bafra’da mezarlığa ücretsiz servis
    28. Kars Valisi Öksüz’ün bayram mesajı
    29. Şıhlı’lar İftarda Buluştu
    30. Siyonist İsrail'e karşı flaş çağrı!..
    Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda polis yönlendirildi
    Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda polis yönlendirildi
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    YSK'dan şaşırtan 23 Haziran kararı!
    YSK'dan şaşırtan 23 Haziran kararı!
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular