  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Bayramda AVM'ler açık mı? Bayramda AVM'ler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?
Yaşam

Bayramda AVM'ler açık mı? Bayramda AVM'ler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

Bayramın kaçıncı günü AVM’ler açık olacak? Kurban bayramı 9-12 Temmuz’da idrak edilecek. Bayram sebebiyle AVM’lerin ne zaman açılacağı kaç saat açık olacağı merak ediliyor. Peki, AVM’ler kaça kadar açık?

Yeniakit Publisher
2022-07-10 14:11:00 -
Bayramda AVM'ler açık mı? Bayramda AVM'ler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

Kurban bayramı 9 Temmuz’da başladı. Bayram tatili 9 gün olarak açıklandı. 18 Temmuz Pazartesi günü milyonlar işbaşı yapacak. Bayramlarda AVM’ye gidecek olanlar ise ‘AVM’ler bayramda açık mı?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Bayramda AVM'ler açık mı? Bayramda AVM'ler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

AVM’ler bayramın birinci günü öğle saatlerinde açıldı. Alışveriş merkezi açılış saatleri AVM’den AVM’ye farklılık gösteriyor. Bu sebeple gitmeyi düşündüğünüz AVM’ye telefon açarak detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Ayrıca AVM’ler 22.00’ye kadar hizmet veriyor. Bayramda da kapanış saati 22.00 olarak uygulanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23