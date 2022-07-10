Bayramda AVM'ler açık mı? Bayramda AVM'ler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?
Bayramın kaçıncı günü AVM’ler açık olacak? Kurban bayramı 9-12 Temmuz’da idrak edilecek. Bayram sebebiyle AVM’lerin ne zaman açılacağı kaç saat açık olacağı merak ediliyor. Peki, AVM’ler kaça kadar açık?
Kurban bayramı 9 Temmuz’da başladı. Bayram tatili 9 gün olarak açıklandı. 18 Temmuz Pazartesi günü milyonlar işbaşı yapacak. Bayramlarda AVM’ye gidecek olanlar ise ‘AVM’ler bayramda açık mı?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı.
Bayramda AVM'ler açık mı? Bayramda AVM'ler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?
AVM’ler bayramın birinci günü öğle saatlerinde açıldı. Alışveriş merkezi açılış saatleri AVM’den AVM’ye farklılık gösteriyor. Bu sebeple gitmeyi düşündüğünüz AVM’ye telefon açarak detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Ayrıca AVM’ler 22.00’ye kadar hizmet veriyor. Bayramda da kapanış saati 22.00 olarak uygulanıyor.