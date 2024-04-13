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Aktüel Bayramda 1500 miniğin yüzü Kızılay Butik ile güldü!
Aktüel

Bayramda 1500 miniğin yüzü Kızılay Butik ile güldü!

Yeniakit Publisher
2024-04-13 12:17:00 -
Bayramda 1500 miniğin yüzü Kızılay Butik ile güldü!

Erzurum’da, ayakkabıdan monta, gömlekten spor ayakkabıya kadar birçok ürünün bulunduğu “Kızılay Butik”e gelen çoğu yetim 1500’ü aşkın çocuk, Ramazan Bayramı’na yeni kıyafetleriyle girmenin mutluluğunu yaşadı.

Erzurum’da Türk Kızılay Palandöken Şubesince 5 yıl önce açılan Kızılay Butik’te, hayırsever ve gönüllülerin desteğiyle ihtiyaç sahiplerine kıyafet sunuluyor.
Hayırseverlerin bağışları ile alınan kıyafetleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıran Kızılay gönüllüleri, çocukların bayrama yeni kıyafetlerle girmesi için ramazanda hazırlıklarını tamamladı.

Ayakkabıdan monta, gömlekten spor ayakkabıya kadar birçok ürünün bulunduğu mağazaya gelen çocuklar, Ramazan Bayramı’nda yeni kıyafetlerini giymenin mutluluğunu yaşadı.

Aileler, çocukları ve kendileri giyiniyor

Palandöken Kızılay Şube Başkanı Muhammet Tatar, durmadan yorulmadan hizmete devam edeceklerini vurguladı. Bayramlarda geleneksel hale gelen şenlik gibi çocukları giydirdiklerini dile getiren Tatar, şöyle devam etti:

“Çocuklarımıza bayramlık dağıtımlarımızla ramazan yardımlarını sonlandırdık. 1500’ün üzerinde çocuğa bayramlıklarını dağıttık. Yıl boyunca Kızılay Butik’e gelen ihtiyaç sahibi aileler, tıpkı mağazada alışveriş yapar gibi çocukları ve kendileri giyiniyor. Genelde yardımlarımız genel merkezden geliyor. Biz de şube olarak takviye yapıyoruz. Yetim çocuklarımız çok fazla. Bu ramazan da binlerce çocuğumuz burada bayramlıklarını giyme fırsatı buldu.”

Köprü görevi görüyorlar

Kadın Kolları Başkanı Gönül Tanrıkulu, bağışçıların yardımlarıyla sürekli sahada yardım faaliyetleri yürütüldüğünü ve yetim çocukların kıyafetlerinin dağıtımını gerçekleştirdiklerini anlattı.
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Gönüllülerden Hatice Şentürk, “Kızılay Butik’te çalışmaları sürdürüyoruz. Bundan da gurur duyuyorum. Hayırseverlerin bize ulaştırdıklarını, ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık” ifadelerini kullandı.

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