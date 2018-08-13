Bayrama sayılı günler kaldı! Kurban pazarları hareketlendi

Erzurum Canlı Hayvan Pazarı'nda kurulan modern tesislerde müşteri bekleyen hayvan satıcıları, yıl boyu besledikleri kurbanlık küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarını satma imkanı buluyor.

Kurbanlık alan vatandaşlar ile besiciler arasında sıkı pazarlıkların yaşandığı pazarda her geçen gün yoğunluk artıyor.

Hayvan besicisi Sedat Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvanlarını kentteki yaylalarda beslediğini söyledi.

Aydın, pazarda genellikle besi hayvanlarının bulunduğunu anlatarak, "Genel olarak hayvanların fiyatı geçen yıla göre hemen hemen aynı değişen bir şey yok. Sadece yemler biraz pahalı." dedi.

Batı illerine de kurbanlık hayvan gönderdiğini dile getiren Aydın, "20 hayvanı Bursa'ya 20 kurbanlığı da İstanbul'la gönderdik. Oradaki satışlarımız da gayet iyi. Şu an buradaki pazara 20 büyükbaş hayvanla geldik diğer 20'sini de bunları sattıktan sonra getireceğiz. Şu anda talep var ama henüz yeterince satış yok, ilerleyen günlerde satışlar artacaktır." diye konuştu.