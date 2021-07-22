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Yerel Bayram ziyaretine giderken yakalandı
Yerel

Bayram ziyaretine giderken yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs bayram ziyaretine giderken yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-22 21:42:00 -
Bayram ziyaretine giderken yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde uzun süredir yakalama kararı ile aranan ve çeşitli suçlardan aranan U.G. (23) isimli şahıs, bayram ziyaretine giderken yakalandı. Edinilen bilgiye göre hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından toplam 10 Yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 23 yaşındaki U.G. yapılan operasyonun ardından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

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