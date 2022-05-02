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Yerel Bayram ziyareti için gittiği ilde saldırıya uğradı! Başıboş köpekleri toplayın!
Yerel

Bayram ziyareti için gittiği ilde saldırıya uğradı! Başıboş köpekleri toplayın!

Bayram ziyareti için Ankara’dan Samsun’a gelen Ahmet Umut Çolak, sokak köpeği tarafından kolundan ve sırtından ısırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-02 23:13:00 -
Bayram ziyareti için gittiği ilde saldırıya uğradı! Başıboş köpekleri toplayın!

Ankara’dan bayram ziyareti için Samsun’a gelen 28 yaşındaki Ahmet Umut Çolak, İlkadım ilçesine bağlı Kazımkarabekir Mahallesi'nde başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

İHA’nın haberine göre; köpek, Çolak’ı kolundan ve sırtından ısırarak yaraladı. Çolak, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Köpeklerin toplatılmasını istedi

Olayı yaralı olarak atlatan Çolak, köpeklerin başkalarına zarar vermemesi için yetkililere çağrıda bulunarak toplatılmasını istedi.

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