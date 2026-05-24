Bayram yolunda büyük bir faciadan dönüldü! Otobüs kül oldu
Bayram yolunda büyük bir faciadan dönüldü! Otobüs kül oldu

Sakarya'nın Hendek ilçesi D-100 kara yolunda seyir halinde olan bir şehirlerarası yolcu otobüsünde yangın çıktı. Şoförün durumu fark edip aracı emniyet şeridine çekmesiyle, büyük facianın önüne geçildi. Otobüs küle döndü.

Olay, bu sabah saat 06.00 sıralarında D-100 kara yolunun Ankara istikameti Hendek geçişi mevkisinde meydana geldi. Seyir halindeki şehirlerarası yolcu otobüsünden çıkan dumanları fark eden şoför D.Ç., aracı güvenli şekilde emniyet şeridine çekip yolcuları tahliye etti. Otobüsün arka tarafından çıkan alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve otoyol jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından müdahaleye başladı. Olay esnasında halihazırda bayram yoğunluğu yaşanan D-100 kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik akışı olay yerinin 70 metre aşağısındaki Hüseyinşeyh Mahallesi üzerinden sağlandı. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, otobüste ise maddi hasar oluştu.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

