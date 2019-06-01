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Bayram trafiğinde ilk günden ağır bilanço! 29 kazada 12 ölü, 83 yaralı

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması ile dün mesai bitimiyle yola çıkan sürücüler yoğun trafik oluştururken, çok sayıda trafik kazası da meydana geldi. Dün saat 18.00’den tatilin ilk günü olan bugün saat 18.00'e kadar meydana gelen 29 trafik kazasında 12 kişi yaşamını yitirdi, 83 kişi yaralandı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 22:08
Bayram trafiğinde ilk günden ağır bilanço! 29 kazada 12 ölü, 83 yaralı

Ramazan Bayramı tatili, arife günü olan 3 Haziran Pazartesi ile 7 Haziran Cuma gününde kamu personelinin idari izinli sayılmasıyla 9 güne çıktı.

Bayram tatili nedeniyle dün mesai bitimi ile tatilciler yollara koyuldu. Özellikle iftar saatinin ardından yollarda yoğunluk oluşurken, uyarılara ve alınan önlemlere karşın birçok trafik kazası meydana geldi.

Van'ın Erciş, Kayseri'nin Tomarza ilçeleri ile Elazığ, Balıkesir, Konya, Karaman ve Düzce'deki kazalarda 12 kişi yaşamını yitirirken, 8 kişi yaralandı.

İzmir, Kırıkkale, İstanbul, Sivas, Mardin, Aksaray, Bursa, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Tekirdağ, Kayseri ve Karabük'teki kazalarda ise 75 kişi yaralandı.

 

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 22:08
  1. Düzce
  2. Karabük
  3. Kırıkkale
  4. Karaman
  5. Aksaray
  6. Van
  7. Şanlıurfa
  8. Tekirdağ
  9. Sivas
  10. Mardin
  11. Malatya
  12. Konya
  13. Kayseri
  14. İzmir
  15. İstanbul
  16. Elazığ
  17. Bursa
  18. Balıkesir
  19. Adıyaman
  20. Ramazan Bayramı tatili
  21. trafik kazası

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