Bayram tatilinin ilk iki gününde acı bilanço!
Kurban Bayramı tatili henüz ikinci gününde zehir oldu. Türkiye'nin çeşitli illerinde tatilin ilk iki gününde meydana gelen trafik kazalarında 43 kişi hayatını kaybederken 205 kişi yaralandı.19 Ağustos 2018 Pazar 18:16
Kurban Bayramı tatilinin ikinci gününde yurdun çeşitli illerinde meydana gelen trafik kazalarında 24 kişi yaşamını yitirdi, 114 kişi yaralandı. Tatilin ilk 2 günündeki kazalarda ölenlerin sayısı 43'e, yaralananların sayısı ise 205'e yükseldi.
Gün içindeki trafik kazalarından derlenen bilgilere göre, 9 günlük bayram tatilinin ikinci gününde Çorum, Malatya, Konya, Giresun, Kütahya, Hatay, Denizli, Afyonkarahisar, Bolu, Çankırı, Mersin, Samsun, Erzincan, Sinop, Elazığ, Yozgat, Kırıkkale, Düzce, Kahramanmaraş, Mardin ve Manisa'da meydana gelen kazalarda 24 kişi hayatını kaybetti, 114 kişi yaralandı.
TATİLİN İLK GÜNÜNDE 19 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde meydana gelen trafik kazalarında 19 kişi yaşamını yitirmiş, 91 kişi yaralanmıştı. Bugünkü kazalarla bayram tatilinin başlangıcından bu yana meydana gelen kazalarda ölü sayısı 43'e, yaralı sayısı 205'e yükseldi.
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