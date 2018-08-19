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Bayram tatilinin ilk iki gününde acı bilanço!

Kurban Bayramı tatili henüz ikinci gününde zehir oldu. Türkiye'nin çeşitli illerinde tatilin ilk iki gününde meydana gelen trafik kazalarında 43 kişi hayatını kaybederken 205 kişi yaralandı.

19 Ağustos 2018 Pazar 18:16
Bayram tatilinin ilk iki gününde acı bilanço!

Kurban Bayramı tatilinin ikinci gününde yurdun çeşitli illerinde meydana gelen trafik kazalarında 24 kişi yaşamını yitirdi, 114 kişi yaralandı. Tatilin ilk 2 günündeki kazalarda ölenlerin sayısı 43'e, yaralananların sayısı ise 205'e yükseldi.

Gün içindeki trafik kazalarından derlenen bilgilere göre, 9 günlük bayram tatilinin ikinci gününde Çorum, Malatya, Konya, Giresun, Kütahya, Hatay, Denizli, Afyonkarahisar, Bolu, Çankırı, Mersin, Samsun, Erzincan, Sinop, Elazığ, Yozgat, Kırıkkale, Düzce, Kahramanmaraş, Mardin ve Manisa'da meydana gelen kazalarda 24 kişi hayatını kaybetti, 114 kişi yaralandı.

TATİLİN İLK GÜNÜNDE 19 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde meydana gelen trafik kazalarında 19 kişi yaşamını yitirmiş, 91 kişi yaralanmıştı. Bugünkü kazalarla bayram tatilinin başlangıcından bu yana meydana gelen kazalarda ölü sayısı 43'e, yaralı sayısı 205'e yükseldi.

 

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 18:16
  1. Düzce
  2. Kırıkkale
  3. Yozgat
  4. Sinop
  5. Samsun
  6. Mardin
  7. Kahramanmaraş
  8. Manisa
  9. Malatya
  10. Kütahya
  11. Konya
  12. Mersin
  13. Hatay
  14. Giresun
  15. Erzincan
  16. Elazığ
  17. Denizli
  18. Çorum
  19. Çankırı
  20. Bolu
  21. Afyon
  22. Trafik kazaları
  23. Kurban bayramı
  24. kurban bayramı tatiliü

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