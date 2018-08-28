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Bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu

Türkiye'de 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca alınan tüm tedbirlere rağmen meydana gelen 106 ölümlü kazada 137 kişi hayatını kaybetti.

28 Ağustos 2018 Salı 12:15
Bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu

Kurban Bayramı tatilinde alınan tüm tedbirlere rağmen Türkiye genelinde meydana gelen 106 ölümlü kazada 137 can kaybı yaşandı. İçişleri Bakanlığının verilerine göre, Kurban Bayramında trafik kazasına bağlı can kaybı sayısı son 10 yılın ortalaması ile aynı.

KARA NOKTALARDA SADECE 1 ÖLÜMLÜ KAZA

Alınan tüm önlemlere rağmen 106 ölümlü trafik kazasında 137 kişi hayatını kaybederken, hayatını kaybeden sürücülerin yüzde 80'inde emniyet kemerinin takılı olmadığı tespit edildi. Bayram tatili boyunca en çok kaza Konya, İzmir ve Antalya'da yaşanırken, Ardahan'da ise hiç trafik kazası yaşanmadı. Otobüslerde polislerin yolcu gibi denetimleri işe yaradı, bu bayramda ölümlü otobüs kazası hiç yaşanmadı. 17 ildeki 20 kaza kara noktasında sadece bir ölümlü kaza meydana geldi.

CAN KAYIPLARININ YÜZDE 52'Sİ AŞIRI HIZDAN

Kurban Bayramında ülke genelinde karayolunu kullanan araç sayısı yüzde 53 artmasına rağmen polis ve jandarmanın aldığı yoğun trafik tedbirleri sayesinde bayram tatili süresince trafik kazalarına bağlı can kaybı sayısı, son 10 yılın (2008-2018) ortalaması ile aynı düzeyde kaldı. 2008 yılı kurban bayramına göre 100 bin araca düşen günlük ortalama can kaybı sayısında yüzde 44'lük azalma yaşandı. Bu bayramda trafik kazalarına bağlı can kayıplarının yüzde 52'si hız sınırı kuralına uymamaya bağlı olurken, emniyet kemeri kullanmamadan kaynaklı ölümlerde yaşandı. Hayatını kaybeden 31 sürücüden 25'inin (%80) emniyet kemerinin takılı olmadığı tespit edildi. Ayrıca bayramlarda şehirlerarası otobüslerde polislerin yolcu gibi denetimleri etkisini gösterdi. Kurban Bayramı süresince karayollarında ölümlü otobüs kazası hiç yaşanmadı.

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 12:15
  1. Türkiye
  2. Antalya
  3. İçişleri Bakanlığı
  4. Konya
  5. İzmir
  6. Ardahan
  7. Kurban Bayramı

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