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Bayram tatilinde Rize’ye turist akını

RİZE (İHA) – Ramazan Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen tatilciler Doğu Karadeniz’e akın etti.

07 Haziran 2019 Cuma 09:16
Bayram tatilinde Rize’ye turist akını

RİZE (İHA) – Ramazan Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen tatilciler Doğu Karadeniz’e akın etti.


Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı dağların arasındaki kale olarak bilinen Zilkale her bayram olduğu gibi bu bayramda da binlerce yerli ve yabancı turisti ağırladı. Rize şehir merkezine 80 kilometre uzaklıkta olan ve 700 rakımdaki tarihi Zilkale’ye gitmek için yola çıkan turistler Fırtına Vadisi boyunca da eğlencenin tadını çıkartıyor.



Yol boyunca zipline ve salıncak


Fırtına Vadisi’nden başlayan Zilkale yolcuğunda turistleri önce dere üzerinde tesisler tarafından kurulan zipline ve salıncaklar karşılıyor. Dereden karşıya zipline ile geçen vatandaşlar, aynı güzergahtan geriye dönerek dereyi tepeden, vadiyi de karşıdan izleme fırsatı buluyor. Fırtına Vadisi Ayder, Huser, Pokut, Gito gibi turizmin odağı olan yaylalarında geçiş güzergahı olduğu için araç yoğunluğu da vadi boyunca sürüyor.


Fırtına Vadisi’nde yapılan Zipline’nın ne olduğunu ilginç bir şekilde anlatmak isteyen Sinan Gürsoy isimli işletmecinin üzerinde ‘Kaz uçarda, Laz uçmaz mı?’ yazılı pankartı görenlerin ilgi odağı oluyor.Soranlara pankartın açıklamasını yapan Gürsoy ‘Zipline’de güvenlik en üst düzeyde. Hiçbir sorun yaşanmaz. O yüzden kimse korkmuyor’ ifadelerini kullandı.


Zipline’nı deneyen turistlerin bir sonraki durağı ise vadi üzerinde kurulan salıncaklar. Toprağa sabitlenen demir direklerin üzerine kurulan büyük salıncaklara binen turistler, salıncak için dizayn edilen makaralı sistemli halat ile önce geriye çekiliyor ve bir anda bırakılıyor. Adrenalin duygusunun hat safhada olduğu etkinlikte turistler çığlık çığlığa sallanıyor. Karnı acıkanlar ise Fırtına Vadisi üzerindeki tesislerde üretilen alabalık ve Rize’nin diğer yöresel ürünlerinin tadını çıkartıyor.



Çinçiva’nın fotoğrafı meşhur


Doğu Karadeniz’in tadını çıkartmak isteyen turistlerin bir sonraki durağı ise dizilere konu olan ‘Çinçiva’ oluyor. Eski adı ‘Çinçiva’ olarak bilinen Çamlıhemşin’in Şenyuva Köyü ve tarihi Şenyuva Köprüsü fotoğraf meraklıları için adeta vazgeçilmez bir alan. Sosyal medyada sürekli rastlanılan, ağaca üzerine monte edilmiş Rize ağzı ile yazılı tahtalar ve Sevdaluk isimli ev fotoğraf çekilmek isteyenlerin ilgisini görüyor.



Zilkale’ye turist akını


Şenyuva’da verilen kısa molanın ardından turistlerin bir sonraki durağı ise Zilkale oluyor. Çamlıhemşin ilçesinin 12 km güneyinde, dağların arasında bir temel üzerine yapılmış olan Tarihi Zilkale’ye gelen turistler burada da doğanın tadını çıkartıyor. Manzarası görülmeye değen Zilkale’de turistler fotoğraflarla anı ölümsüzleştiriyor. Rize’ye ilk kez gelen ve hayranlığını dile getiren Azerbaycan vatandaşı Ceyhun Rahimov “İlk defa Rize’ye, Karadeniz Bölgesine geliyorum. Doğu Karadeniz doğa olarak çok güzel, gezmek için bir numara” ifadelerini kullandı.


Bir diğer Azerbaycan vatandaşı Fahri İsmailov ise “Rize’ye ilk kez geldim. Doğal tabiatını, şelalesini çok beğendim. Gezilmelik, görülmelik yerler. Gelip görmek lazım, ömründe hiç olmazsa bir kere görmek lazım. Buraları gelip görmeye değer. Herkese tavsiye ederim, gelip görsünler buraları” dedi.


Tatil yapmak için bölgenin birebir olduğunu dile getiren Aykut Özbıçak ise “Ordu, Giresun, Trabzon’u geçtikten sonra Rize tarafının yeşilliği daha dolgun, daha koyu yeşillikler başlıyor burada. Bence buraları gelip görmeye değer. Uzungöl olsun, Ayder olsun, Zilkale olsun buraları gelip görmeye değer. Zaten yollardan geçtikçe bile insan huzur buluyor” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 09:16
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