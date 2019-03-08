0553 313 94 23

Bayram tatili kaç gün 2019 Ramazan ve Kurban Bayram tatili kaç gün olacak?

Üç ayların habercisi olan Regaib Kandili’ni idrak eden Müslümanlar, üç aylara (Recep, Şaban, Ramazan) da girmiş bulunmakta.Üç ayların başlamasıyla birlikte vatandaşlar dini bayramlarımızdan olan Ramazan ve Kurban bayramının ne zaman, 2019’da bayram tatilinin kaç gün olduğunu ve dahi Ramazan ve Kurban Bayram tatili kaç gün olacak 2019? Sorusunu cevabını daha şimdiden araştırmaya başladı bile. Peki 9 Gün tatil olur mu ? Kurban Bayramı 2019 ne zaman kaç gün tatil olacak?

08 Mart 2019 Cuma 09:45
Bayram tatili kaç gün 2019 Ramazan ve Kurban Bayram tatili kaç gün olacak?

Üç ayların habercisi olan Regaib Kandili’ni idrak eden Müslümanlar, üç aylara (Recep, Şaban, Ramazan) da girmiş bulunmakta.  Üç ayların başlamasıyla birlikte vatandaşlar dini bayramlarımızdan olan Ramazan ve Kurban bayramının ne zaman, 2019’da bayram tatilinin kaç gün olduğunu ve dahi Ramazan ve Kurban Bayram tatili kaç gün olacak 2019? Sorusunu cevabını daha şimdiden araştırmaya başladı bile. Peki 9 Gün tatil olur mu ? Kurban Bayramı 2019 ne zaman kaç gün tatil olacak? 

Müslümanlar için büyük önem taşıyan dini günlerden biri olan Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı bu sene ne zamanı hangi aya denk geliyor araştırmaları şimdiden başladı. Ramazan bayramı 2019 ,20019 ramazan bayramı ne zaman, 2019 ramazan başlangıç işte detaylar. Diyanet 2019 dini günler takvimine göre bu sene Ramazan Baykanı Ramazan Bayramı tatili 4 Haziran Salı günü, Kurban Bayramı ise11 Ağustos Pazar günü başlıyor.  2019 yılı Ramazan Bayramı 3 Haziran Pazartesi Arefe günü ile başlıyor. Bayram 4-5-6 Haziran. 2019 Yılı Kurban Bayramı ise 10 Ağustos Cumartesi günü Arefe ile başlıyor. Bayam 11-12-13-14 Ağustos.

Ramazan Bayramı 9 gün tatil olur mu?

Ramazan Bayramı tatili 3 Haziran Pazartesi Arefe günü yarım gün. Hafta sonuyla birleştirenler toplamda 5,5 gün tatil yapacak. Ancak geçen yıllara bakıldığında arife günü ile birlikte haftanın 4 iş gününün bayrama denk geliyor olması 9 günlük bayram tatili ihtimalini kuvvetlendiriyor. Aksi bir durum olmadığı takdirde Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkması bekleniyor.

Kurban bayram tatili kaç gün?

Kurban bayramı bu sene ne zaman, 2019'da Kurban bayramı ne zaman başlıyor soruları merak konusu oldu. Müslümanlar için önemli günlerden olan Kurban Bayramı bu sene 11 Ağustos pazar günü başlayacak. 4 gün sürecek olan kurban bayramı ise 15 ağustos perşembe günü sona erecek. Peki Kurban bayramı tatili 9 gün olur mu? Çalışanlar şimdiden bu sorunun cevabını araştırıyor. Kurban Bayramı tatili 11 Ağustos Pazar günü başlayacak ve çalışanlar hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle 3 gün tatil yapabilecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 09:45
  1. ramazan bayramı 2019
  2. 20018 ramazan bayramı ne zaman
  3. 2019 ramazan başlangıç
  4. 2020 ramazan bayramı
  5. 2019 ramazan bayramı ne zaman olacak
  6. 2019 kurbam bayrami
  7. 2019 kurbam bayrami tarihi ne zaman
  8. 2020 resmi tatiller
  9. kurbanbayrami tarihi 2019 ne zaman
  10. bayramlar
  11. bayram günleri
  12. dini bayram tarihleri
  13. bayramın 1 günü
  14. bayram kaç gün
  15. 20019 ramazan bayramı
  16. 2019 takvimi pdf indir
  17. 22 haziran 2019 hangi gün
  18. üç aylar takvimi 2019

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Amatörde haftanın hakemleri açıklandı
    1. Amatörde haftanın hakemleri açıklandı
    2. Başkentte FETÖ'nün mahrem..
    3. Başkan Uğurlu, AK Partili Çankırı’yı..
    4. Diş sıkmak psikolojik bir sorun..
    5. Kıskançlık krizine girip karısını ve..
    6. Bakan Pakdemirli’den 8 Mart Dünya..
    7. Gram altın 227 lira seviyelerinde
    8. Gürpınar’da ilk kez bir kadın muhtar..
    9. Kayıp Buse’nin acılı annesi o günün..
    10. FETÖ'den aranan editör sahte kimlikle..
    11. Kayak merkezlerinde son durum
    12. Kız öğrencilere kadın girişimciliği..
    13. Gürcistan’a 100 bin doz kızamık aşısı..
    14. Türkiye’nin tanıtımında sanatçı vizesi..
    15. İstanbul'da korkutan patlama!
    16. Piyasa güne artı rezervle başladı
    17. (Özel) Orman işçilerinin ‘Hamiyet..
    18. Bursa’da tehlikeli yolculuk
    19. Borsa, güne yatay başladı
    20. Mahrem mühendis operasyonu başladı!
    Çavuşoğlu, CHP'nin kalesinde konuştu: Burada toplantı yapamıyorum, misafirler benimle dalga geçiyor
    Çavuşoğlu, CHP'nin kalesinde konuştu: Burada toplantı yapamıyorum, misafirler benimle dalga geçiyor
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    ORC ve Gezici’den kulisleri sallayacak anket! Seçim öncesi 10 büyükşehirde son durum
    ORC ve Gezici’den kulisleri sallayacak anket! Seçim öncesi 10 büyükşehirde son durum
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!