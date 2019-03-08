Bayram tatili kaç gün 2019 Ramazan ve Kurban Bayram tatili kaç gün olacak?

Üç ayların habercisi olan Regaib Kandili’ni idrak eden Müslümanlar, üç aylara (Recep, Şaban, Ramazan) da girmiş bulunmakta. Üç ayların başlamasıyla birlikte vatandaşlar dini bayramlarımızdan olan Ramazan ve Kurban bayramının ne zaman, 2019’da bayram tatilinin kaç gün olduğunu ve dahi Ramazan ve Kurban Bayram tatili kaç gün olacak 2019? Sorusunu cevabını daha şimdiden araştırmaya başladı bile. Peki 9 Gün tatil olur mu ? Kurban Bayramı 2019 ne zaman kaç gün tatil olacak?

Müslümanlar için büyük önem taşıyan dini günlerden biri olan Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı bu sene ne zamanı hangi aya denk geliyor araştırmaları şimdiden başladı. Ramazan bayramı 2019 ,20019 ramazan bayramı ne zaman, 2019 ramazan başlangıç işte detaylar. Diyanet 2019 dini günler takvimine göre bu sene Ramazan Baykanı Ramazan Bayramı tatili 4 Haziran Salı günü, Kurban Bayramı ise11 Ağustos Pazar günü başlıyor. 2019 yılı Ramazan Bayramı 3 Haziran Pazartesi Arefe günü ile başlıyor. Bayram 4-5-6 Haziran. 2019 Yılı Kurban Bayramı ise 10 Ağustos Cumartesi günü Arefe ile başlıyor. Bayam 11-12-13-14 Ağustos.

Ramazan Bayramı 9 gün tatil olur mu?

Ramazan Bayramı tatili 3 Haziran Pazartesi Arefe günü yarım gün. Hafta sonuyla birleştirenler toplamda 5,5 gün tatil yapacak. Ancak geçen yıllara bakıldığında arife günü ile birlikte haftanın 4 iş gününün bayrama denk geliyor olması 9 günlük bayram tatili ihtimalini kuvvetlendiriyor. Aksi bir durum olmadığı takdirde Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkması bekleniyor.

Kurban bayram tatili kaç gün?

Kurban bayramı bu sene ne zaman, 2019'da Kurban bayramı ne zaman başlıyor soruları merak konusu oldu. Müslümanlar için önemli günlerden olan Kurban Bayramı bu sene 11 Ağustos pazar günü başlayacak. 4 gün sürecek olan kurban bayramı ise 15 ağustos perşembe günü sona erecek. Peki Kurban bayramı tatili 9 gün olur mu? Çalışanlar şimdiden bu sorunun cevabını araştırıyor. Kurban Bayramı tatili 11 Ağustos Pazar günü başlayacak ve çalışanlar hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle 3 gün tatil yapabilecek.