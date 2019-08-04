Bayram tatili 9 gün olacak mı? Bakandan açıklama!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla ilgili kararının kabineye ait olduğunu söyledi. Turizmciler için bayramın 9 gün olmasının bir şey ifade etmediğini söyleyen Ersoy, otellerin çoğunluğunun dolu olduğunu ifade etti.

Ersoy, Bodrum ilçesinde katıldığı 17. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nin açılışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Bodrum Kalesi'nin tadilatıyla ilgili bu yıla yetiştirme sözünü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bayram tatili açıklaması

Bayram tatiline ilişkin, "9 gün olması, 5 gün olması bir şey ifade etmiyor, değişmiyor." diyen Ersoy, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Zaten yerlerin çoğu da dolu. Ben öğrendim otelci arkadaşlardan. Öyle bir ihtiyaç olduğunu da sanmıyorum. Kabinenin vereceği bir karar, benim şahsen Bakanlık olarak karar verebileceğim bir konu değil ama ihtiyaç da kaldığını sanmıyorum. Zaten Bodrum'da otellerin hepsi dolu.

2023 hedefleri...

50 milyon hedefini aştık, aşacağız gibi gözüküyor. 51 hatta 52 milyon turist sayısını yakalayacağız gibi gözüküyor. Bizim bundan sonraki 2023'e koyduğumuz iddialı hedefimiz var, biliyorsunuz 75 milyon turist hedefimiz var. Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansıyla bu hedeflerle ilgili, çok ciddi çalışmalarımız olacak. Kasım ayı itibarıyla da bu çalışmalara yoğun şekilde başlayacağız.

Türkiye'nin global tanıtımıyla ilgili. Hem turist pazarlarında çeşitlemeyi ön plana çıkartacağız hem nitelikli turiste daha yoğunlaşarak, bir tanıtım yaparak mevcut potansiyelimizi de koruyacağız. İnşallah Türkiye, 2023 hedeflerine emin adımlarla gidiyor, başaracağız."