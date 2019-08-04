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Bayram tatili 9 gün olacak mı? Bakandan açıklama!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Aksoy, turizmciler için bayram tatilinin 9 gün olmasının gerekmediğini söyledi.

04 Ağustos 2019 Pazar 11:01
Bayram tatili 9 gün olacak mı? Bakandan açıklama!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla ilgili kararının kabineye ait olduğunu söyledi. Turizmciler için bayramın 9 gün olmasının bir şey ifade etmediğini söyleyen Ersoy, otellerin çoğunluğunun dolu olduğunu ifade etti.

Ersoy, Bodrum ilçesinde katıldığı 17. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nin açılışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Bodrum Kalesi'nin tadilatıyla ilgili bu yıla yetiştirme sözünü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bayram tatili açıklaması

Bayram tatiline ilişkin, "9 gün olması, 5 gün olması bir şey ifade etmiyor, değişmiyor." diyen Ersoy, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Zaten yerlerin çoğu da dolu. Ben öğrendim otelci arkadaşlardan. Öyle bir ihtiyaç olduğunu da sanmıyorum. Kabinenin vereceği bir karar, benim şahsen Bakanlık olarak karar verebileceğim bir konu değil ama ihtiyaç da kaldığını sanmıyorum. Zaten Bodrum'da otellerin hepsi dolu.

2023 hedefleri...

50 milyon hedefini aştık, aşacağız gibi gözüküyor. 51 hatta 52 milyon turist sayısını yakalayacağız gibi gözüküyor. Bizim bundan sonraki 2023'e koyduğumuz iddialı hedefimiz var, biliyorsunuz 75 milyon turist hedefimiz var. Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansıyla bu hedeflerle ilgili, çok ciddi çalışmalarımız olacak. Kasım ayı itibarıyla da bu çalışmalara yoğun şekilde başlayacağız.

Türkiye'nin global tanıtımıyla ilgili. Hem turist pazarlarında çeşitlemeyi ön plana çıkartacağız hem nitelikli turiste daha yoğunlaşarak, bir tanıtım yaparak mevcut potansiyelimizi de koruyacağız. İnşallah Türkiye, 2023 hedeflerine emin adımlarla gidiyor, başaracağız."

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 11:01
  1. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
  2. Kurban Bayramı tatili
  3. bayram tatili
  4. 17. Uluslararası Bodrum Bale Festivali
  5. Bodrum Kalesi

YORUM YAZ

  • AnlayanaAnlayana19 dk önce
    9 gün değil 2 gün tatil. Bayram ve haftasonu zaten tatil. Onları ne diye sayıyorsun. Yıllık izin gelince herkes nasıl izin alsın o iki gün için.
  • Sılai Rahim SeverSılai Rahim Sever46 dk önce
    Tatil sadece turizmcilere mi lazım. Bu nasıl bir bakış açısı. Kurban kesecekler, memleketine gitmek isteyenler züm zükün mü kalsınlar
  • RamazanRamazan54 dk önce
    Ne tatili Kardeşim.Memurun yıllık izini yok mu da zırt pırt 9 gün tatil veriyorsunuz.Alsın yıllık izininden kullansın.9 gün tatili maaşa böldüğünde bir asgari ücrete,hatta daha fazlasına tekabül ediyor.Ayıptır,günahtır...Ben de memurum ama o kadar asgari ücretli varken bu kadarı da iç sızlatıyor vesselam...

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