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Bayram tatilcileri dikkat! 2 hafta kala tükendi

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla otobüs biletlerinde talep patlaması yaşandı. Biletlerin bayrama iki hafta kala tükenmesi üzerine otobüsçüler bayramda 10 bin ek sefer düzenleyeceklerini duyurdu.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 12:43
Bayram tatilcileri dikkat! 2 hafta kala tükendi

Kurban bayramının yaklaşmasıyla otobüs biletlerine olan talep arttı. Ancak otobüslerde yer kalmadı. TÜM Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı ve TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, yaptığı açıklamada ek seferler düzenleyeceklerini kaydetti.

Ramazan Bayramı, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi dolayısıyla haziran ayının otobüsçüler için kayıp bir ay olduğunu söyleyen Yıldırım, "Bu nedenle yaz tatili 2 aya sıkıştı. Seçimlerin ardından başlayan hareketlilik, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla daha da arttı. Yolcu sayısı beklenenin çok üzerine çıktı" dedi.

'GİDİŞ-DÖNÜŞ ALIN'

Bayram tatili dolayısıyla yolculukların 15 Ağustos itibarıyla yoğunlaşacağına dikkati çeken Yıldırım, özellikle tatil yörelerine otobüs biletlerinin gidiş-dönüş olarak alınması tavsiyesinde bulundu. Yıldırım, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının şehirler arası otobüs firmalarına, Kurban Bayramı tatil süresince B2 ve D2 belgelerine kayıtlı otobüsleri kullanma izni vermesiyle 10 bin ek sefer konulacağını bildirdi.

Yıldırım, "Aynı zamanda bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyenler de bulunuyor. Bu bayram, Türkiye'nin her yerine yoğun talep alıyoruz" dedi.

KORSAN BİLET UYARISI

Yıldırım, Türkiye genelinde 343 otobüs firmasının 7 bin 600 otobüsle hizmet verdiğine işaret ederek, normal günlerde 22 bin olan otobüs sefer sayısının bayram ve tatil dönemi gibi özel günlerde 27 bine kadar çıktığını anlattı.

Yıldırım, "Tatil süresince günlük 800-850 bin, 9 günlük bayram tatilini de içine alan 12 günlük süre içinde yaklaşık 10 milyon yolcuya hizmet vereceğiz. Tatil süresince 10 bin ek seferle 450 bin yolcu daha taşınmasını hedefliyoruz." ifadesini kullandı. Bilet almayı düşünen vatandaşların acele etmesini isteyen Yıldırım, korsan bilet konusunda da uyarılarda bulundu. "Vatandaşlarımız sadece otogarlardan kalkan otobüslerin firmalarından bilet alsın" diyen Yıldırım, mağduriyet yaşanmaması için kayıt altında olmayan taşıtlara binilmemesi gerektiğini vurguladı.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 12:43
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  2. bayram tatili
  3. otogar
  4. yolcu otobüsü
  5. otobüs firmaları
  6. bilet fiyatları
  7. biletler tükendi

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  • fadimegüneşfadimegüneş3 dk önce
    Merak etmenSizyazmanıza gerek yokHer sene böyle olur. Yinede gidecler gider.
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