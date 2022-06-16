Bayram planı yapanlar dikkat! Otobüs biletleri tükendi

Kurban Bayramı'na üç hafta kala otobüs biletleri tükendi. Bayram dönemi için ek sefer koyan otobüs firmaları, yeni biletleri ise yüzde 30 ila 50 arasında daha pahalıya satıyor.

Otobüs biletlerinde 1.5-2 saat arasındaki kısa mesafe fiyatları 120 TL'den başlarken, 20 saatin üzerinde otobüs yolculuklarının bilet fiyatları ise 650 ila 750 TL arasında değişiyor. Bu yıl otel fiyatlarındaki artış nedeniyle tatil bölgelerine gidecek otobüs sayıları düşerken, paylaşımlı araç talebinde ise artış yaşanıyor.

Tavan fiyatın 899 TL olarak belirlendiği uçak biletlerinde ise satışlar devam ediyor. 9 Temmuz'da başlayacak olan Kurban Bayramı için 8 Temmuz'da İstanbul-İzmir arası direkt sefer en ucuz uçak bileti 708 TL'den başlarken, otobüs biletleri ise 449 liradan satılıyor.