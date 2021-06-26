Bayram öncesi memleketine gidecekler dikkat! Fiyatlar uçtu

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar seyahat planlarını yapmaya başladı. Bu yıl bayram arifesinin 19 Temmuz Pazartesi günü başlaması nedeniyle 16 Temmuz Cuma günü bayram trafiği de başlıyor. Ancak bu tarihte hem uçak hem de otobüs bilet fiyatlarının da yükseldiği görüldü.

Sabah gazetesinden Betül Alakent'in haberine göre özellikle uçaklarda bayram ve tatil günleri bilet fiyatlarının aşırı yükselmesini önlemek amacıyla devreye alınan 450 TL'lik tavan fiyatının aşılması dikkat çekti.

Genel olarak İstanbul çıkışlı, ekonomi sınıfı, tek sefer uçuşlarda bilet fiyatları 380-400 TL'den başlarken fiyat, 514 liraya kadar yükseliyor. Bu fiyat aktarmalı ekonomi sınıfı uçuşlarda 875 TL'yi buluyor. Pandemi nedeniyle yüzde 50 kapasite sınırı getirilen ve bu nedenle otobüs bilet fiyatlarını artıran otobüs firmalarına 1 Temmuz itibarıyla bu sınırlama kalkıyor. Ancak kalkan sınıra rağmen otobüs firmalarının bilet fiyatlarını aynı kaldı.

Tavan taban oldu

Bayram trafiğinin başlayacağı 16 Temmuz Cuma günü hemen bütün uçak firmalarının 450 lira olarak belirlenen tavan fiyatı taban fiyat olarak uyguladığı görülüyor.

Örneğin, İstanbul- Bodrum için aktarmasız, ekonomi sınıfı, tek yön en ucuz uçak bileti 426 liradan başlıyor, fiyat 514 liraya kadar çıkıyor. Eğer uçak aktarmalı sefer yapıyorsa bu fiyatın 875 TL'ye kadar çıktığı görülüyor.

İstanbul-Samsun için de aynı tarihte en ucuz bilet 433 liradan başlıyor, 514 liraya kadar yükseliyor. Aynı şekilde İstanbul-Trabzon için de uçak biletleri 463 liradan başlıyor, 514 liraya kadar yükseliyor.

İstanbul-Hatay arası 502 liradan, İstanbul Gaziantep arası 398 liradan, İstanbul Kayseri arası 378 liradan başlıyor. Hemen her uçuşta, aktarmalı olduğunda, ekonomi sınıfı bilet fiyatı 875 TL'ye kadar çıkıyor. Hal böyle olunca bir yere gidip-gelmenin en ucuz maliyeti ortalama 800 TL olarak dikkat çekiyor.

Fiyat çıkınca inmiyor

Benzer yüksek fiyat uygulaması otobüslerde de görülüyor. Pandemi nedeniyle yüzde 50 kapasite sınırı getirilen ve bu nedenle otobüs bilet fiyatlarını artıran otobüs firmalarına 1 Temmuz itibarıyla bu sınırlama kalkıyor. Ancak kalkan sınıra rağmen otobüs firmalarının bilet fiyatlarını aynı yükseklikte satışa sunmaya devam ettiği görülüyor. Örneğin 100 TL olan İstanbul-Uşak otobüs bilet fiyatı pandemide kapasite sınırı nedeniyle 180 TL'ye çıkmıştı.

Bu fiyatın bayram dönemi olan 16 Temmuz'da da geçerli olduğu, firmaların online bilet satışlarını bu fiyattan yaptığı görülüyor. Yine 120 TL olan İstanbul-İzmir arası otobüs bilet fiyatının 208 TL'den satışa çıkarıldığını dikkat çekiyor.

Vatandaşlar tepkili

Yüsek bilet fiyatlarına vatandaşlar büyük tepki gösteriyor. Sosyal medyada duruma tepkilerini dile getiren vatandaşlar, hem otobüs hem de uçaklardaki yüksek fiyatlara isyan ediyor. Sosyal medyada vatandaşların, "Otobüs bilet fiyatları yasaklardan bir anda iki katına çıkmıştı, şimdi inmiyor. Uçağa biletleri zaten Everest. Biz ne yapacağız?", "İstanbul- Trabzon arası uçak bilet fiyatı nedir öyle? Deve ile mi yolculuk yapalım? Bu ne iş" şeklinde paylaşımlar yaptığı görülüyor.