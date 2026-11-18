Dolar ve Euro kaç TL oldu?
İstanbul serbest piyasada dolar 50,4410 liradan, avro 55,4360 liradan güne başladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul serbest piyasada dolar 50,4410 liradan, avro 55,4360 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 50,4390 liradan alınan dolar, 50,4410 liradan satılıyor.
55,4340 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 55,4360 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 50,4200 lira, avronun satış fiyatı ise 55,4100 lira olmuştu.
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