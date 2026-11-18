Güldür Güldür’ün yıldızı Uğur Bilgin ve eşinden güzel haber! Bakın bebeklerine ne isim verdiler?
Uğur Bilgin ve İrem Uslu geçtiğimiz yıllarda sürpriz evlilikleri ile gündeme gelmişti.
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Uğur Bilgin ve İrem Uslu geçtiğimiz yıllarda sürpriz evlilikleri ile gündeme gelmişti.
İlk kez anne baba olan çift bebeklerine verdikleri isimle gündeme geldi. İşte Uğur Bilgin ve İrem Uslu’nun bebek sevinci...
'Güldür Güldür Show'da canlandırdığı 'Mesut' karakteriyle tanınan oyuncu Uğur Bilgin, bu kez özel hayatındaki güzel bir gelişmeyle gündeme geldi.
Uğur Bilgin, 2023 yılının ağustos ayında İrem Uslu ile İstanbul'da nikâh masasına oturarak hayatını birleştirmişti.
İrem Uslu ile mutlu bir evlilik sürdüren 46 yaşındaki ünlü oyuncunun, ilk çocuğunu kucağına aldığı öğrenildi.
Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla mutluluk yaşadıklarını duyurdu.
Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Yusuf adını verdikleri açıkladı.
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