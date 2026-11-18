Rahatlığın bu kadarına pes: 3 ay sonra geri döndüler!
Iğdır'da Ağustos ayında bir giyim mağazasını soyan hırsızlara yönelik yürütülen soruşturmada aynı mağazaya tekrar gelen 3 şüpheli yakalandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Iğdır'da Ağustos ayında bir giyim mağazasını soyan hırsızlara yönelik yürütülen soruşturmada aynı mağazaya tekrar gelen 3 şüpheli yakalandı.
Iğdır'da emniyet ekipleri, ağustos ayında iki farklı giyim mağazasında yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili incelemelerde bulundu. Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntüleri ve şüphelilerin güzergahını inceledi.
5 ŞÜPHELİ BELİRLENDİ Ekipler, iki hırsızlık olayıyla ilgili 5 şüpheliyi ve kullandıkları aracı tespit etti. Şüphelilerin bu süreçte yurt dışına çıktıkları belirlendi.
AYNI MAĞAZAYA GELİNCE YAKALANDILAR 5 şüpheliden 3'ünün önceki gün (15 Kasım) yeniden Iğdır'a giriş yaptıklarının tespit edilmesi üzerine polis ekipleri, yeniden aynı mağazaları hedef alabileceklerini değerlendirdi. Tedbir alan polis ekipleri, şüphelilerin aynı mağazalardan birine gitmesi üzerine harekete geçerek 3 şüpheliyi yakaladı.
2'Sİ TUTUKLANDI, 1'İ SERBEST Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.
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