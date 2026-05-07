Bayram Öncesi Kritik WhatsApp Uyarısı: "Yapay Zeka Fotoğrafı" Tuzağına Dikkat!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bayram hazırlıkları sürerken, dijital dolandırıcılar gözünü vatandaşın telefonuna dikti. Son günlerde WhatsApp üzerinden yayılan ve "Yapay zekayla fotoğrafını yaptım" diyen mesajlar üzerinden büyük bir vurgun hazırlığı yapıldığı konusunda uzmanlar uyarılarda bulundu.

"Bakalım Beğenecek misin?" Mesajına Dikkat!

Yeni yöntemde dolandırıcılar, kurbanlarına güven telkin etmek amacıyla "Yapay zekayla senin fotoğrafını yaptım, iyi bayramlar bakalım beğenecek misin?" şeklinde samimi bir mesaj gönderiyor. Avukat Mert Sezgen’in aktardığına göre, mesajdaki bağlantıya tıklayan kullanıcılar ilk aşamada bulanık bir görselle karşılaşıyor. Görseli netleştirmek için ise kullanıcıdan küçük bir dosya indirmesi isteniyor.

Truva Atı Tehlikesi: Telefonunuz Kontrolden Çıkabilir

Uzmanlara göre asıl felaket, o küçük dosyanın indirilmesiyle başlıyor. İndirilen dosya ile telefona "Truva atı" (Trojan) olarak bilinen casus yazılımlar sızıyor. Bu yazılım sayesinde dolandırıcılar şu bilgilere erişebiliyor:

  • Mobil bankacılık hesapları ve şifreler,
  • Kredi kartı bilgileri,
  • Telefondaki özel fotoğraflar ve rehber verileri,
  • Cihazın uzaktan kontrol edilmesi.

Uzmanlardan Altın Değerinde Tavsiyeler

Bayram dönemlerinde artan bu tür "sosyal mühendislik" saldırılarından korunmak için uzmanlar şu önlemlerin alınmasını tavsiye ediyor:

  1. Tanımadığınız Bağlantılara Tıklamayın: Kimden gelirse gelsin, şüpheli görünen linkleri açmayın.
  2. Dosya İndirmeyin: Tarayıcı üzerinden veya mesajlaşma uygulamalarından gelen dosya indirme taleplerini reddedin.
  3. Kaynağı Sorgulayın: Yakınlarınızdan gelmiş gibi görünen mesajlarda bile, gerçekten onların gönderip göndermediğini teyit edin (hesapları ele geçirilmiş olabilir).

Dijital dolandırıcılara karşı bayram sevincinizin gölgelenmemesi için özellikle teknolojiye daha az aşina olan yakınlarınızı bu yöntem konusunda bilgilendirmeniz hayati önem taşıyor.

