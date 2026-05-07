Benzinde tabela değişiyor: Benzine yarından itibaren indirim
Petrol fiyatlarındaki sert düşüş akaryakıtta indirimi beraberinde getirdi. Benzinde yarından itibaren litre başına 2,74 liralık fiyat düşüşü beklenirken, eşel mobil sistemi nedeniyle bu indirimin pompaya yaklaşık 69 kuruş olarak yansıması öngörülüyor.
Benzine indirim beklentisi gündeme geldi. Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş sonrası akaryakıt fiyatlarında yeni değişiklik bekleniyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, benzinin litre fiyatında yarından itibaren indirime gidilecek.
Küresel piyasalarda petrol fiyatlarındaki hızlı gerilemenin, akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansıdığı belirtiliyor.
Özellikle ABD ile İran arasında olası bir barış mutabakatına ilişkin gelişmelerin petrol piyasasında fiyatları aşağı çektiği ifade ediliyor.
BENZİNDE 2,74 LİRALIK İNDİRİM BEKLENİYOR
Edinilen bilgilere göre, benzinin litre fiyatına 2,74 lira indirim yapılması bekleniyor.
Ancak yürürlükte bulunan eşel mobil sistemi nedeniyle indirimin tamamı pompaya yansımayacak.
POMPAYA 69 KURUŞ YANSIYACAK
Sisteme göre indirimin vatandaşın ödediği pompa fiyatına yaklaşık 69 kuruş olarak yansıması öngörülüyor.
YENİ BENZİN FİYATLARI NE OLACAK?
İndirimin ardından benzinin litre fiyatının:
• İstanbul’da 63,78 liraya
• Ankara’da 64,75 liraya
• İzmir’de 65,03 liraya
• Doğu illerinde ise 66,37 liraya gerilemesi bekleniyor.