  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Kurum'dan iddialara sert yanıt: "Yolsuzlukların üzerini örtemeyeceksiniz" Gemiden çıkan virüs dünyaya yayılıyor! Antalya'da yolsuzluk davası: Rüşvetin şifresi "Rolex" ve "Altın" İsrail eski Türk topraklarında durmadan köy satın alıyor! Trump'tan İran'a yaptırım mesajı: Ya anlaşma ya bombardıman Aşırı kritik: Çocukların arkadaşlıklarına dikkat! Trump’ın 'özel projesi' 48 saatte çöktü! 7 Mayıs 2026: Günün Âyet ve Hadisi 7 Mayıs 1887: Mehmed Şevki Efendi (Osmanlı Hattatı) İran rüyalarına giriyor! ABD Başkanı Trump sahte zafer ilan etti
Gündem Benzinde tabela değişiyor: Benzine yarından itibaren indirim
Gündem

Benzinde tabela değişiyor: Benzine yarından itibaren indirim

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Benzinde tabela değişiyor: Benzine yarından itibaren indirim

Petrol fiyatlarındaki sert düşüş akaryakıtta indirimi beraberinde getirdi. Benzinde yarından itibaren litre başına 2,74 liralık fiyat düşüşü beklenirken, eşel mobil sistemi nedeniyle bu indirimin pompaya yaklaşık 69 kuruş olarak yansıması öngörülüyor.

Benzine indirim beklentisi gündeme geldi. Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş sonrası akaryakıt fiyatlarında yeni değişiklik bekleniyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, benzinin litre fiyatında yarından itibaren indirime gidilecek.

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarındaki hızlı gerilemenin, akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansıdığı belirtiliyor.

Özellikle ABD ile İran arasında olası bir barış mutabakatına ilişkin gelişmelerin petrol piyasasında fiyatları aşağı çektiği ifade ediliyor.

BENZİNDE 2,74 LİRALIK İNDİRİM BEKLENİYOR

Edinilen bilgilere göre, benzinin litre fiyatına 2,74 lira indirim yapılması bekleniyor.

Ancak yürürlükte bulunan eşel mobil sistemi nedeniyle indirimin tamamı pompaya yansımayacak.

POMPAYA 69 KURUŞ YANSIYACAK

Sisteme göre indirimin vatandaşın ödediği pompa fiyatına yaklaşık 69 kuruş olarak yansıması öngörülüyor.

YENİ BENZİN FİYATLARI NE OLACAK?

İndirimin ardından benzinin litre fiyatının:

• İstanbul’da 63,78 liraya
• Ankara’da 64,75 liraya
• İzmir’de 65,03 liraya
• Doğu illerinde ise 66,37 liraya gerilemesi bekleniyor.

Piyasalar dalgalı: Petrol düştü, gözler akaryakıt tabelalarına çevrildi
Piyasalar dalgalı: Petrol düştü, gözler akaryakıt tabelalarına çevrildi

Gündem

Piyasalar dalgalı: Petrol düştü, gözler akaryakıt tabelalarına çevrildi

Avrupa’da akaryakıt alarmı! Hürmüz Boğazı krizi fiyatları uçurdu
Avrupa’da akaryakıt alarmı! Hürmüz Boğazı krizi fiyatları uçurdu

Gündem

Avrupa’da akaryakıt alarmı! Hürmüz Boğazı krizi fiyatları uçurdu

LPG'de indirim var! İşte güncel akaryakıt fiyatları
LPG'de indirim var! İşte güncel akaryakıt fiyatları

Gündem

LPG'de indirim var! İşte güncel akaryakıt fiyatları

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23