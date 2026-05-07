  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sahaya sürecek o ismi üstelik... Mourinho'nun gözü Trabzonspor'da Kriz anlarında iletişim sürdürülebilecek! TÜRKSAT’tan uydu destekli ‘Robotik Platform’ Bomba gelişmeyi canlı yayında açıkladı! Icardi ve Galatasaray arasında ipler koptu Türkiye savunmada bombaları bir bir patlatıyor: Şimdi de GÖKBÖRÜ sahaya sürüldü Hristiyanlar, Stockholm Sendromu yaşıyor: Batı tam bir Yahudi körü! CHP’li belediye kaçakçı çıktı! Suçüstü basıldılar Bu telefonu alanlar yaşadı! O marka kullanıcılarına geri ödeme yapacak
Kadın - Aile
10
Yeniakit Publisher
Hız ve konfor için... Meğer hem dayanıklı hem de daha sağlıklıymış: Döküm mü, çelik mi?
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Hız ve konfor için... Meğer hem dayanıklı hem de daha sağlıklıymış: Döküm mü, çelik mi?

Meğer hem dayanıklı hem de daha sağlıklı olan tencere oymuş...

#1
Foto - Hız ve konfor için... Meğer hem dayanıklı hem de daha sağlıklıymış: Döküm mü, çelik mi?

Mutfakta lezzetli yemeklerin sırrı yalnızca tariflerde değil, kullandığınız ekipmanlarda da gizli. Özellikle tencere seçimi, yemeklerin lezzetinden pişirme konforuna kadar birçok detayı doğrudan etkiliyor.

#2
Foto - Hız ve konfor için... Meğer hem dayanıklı hem de daha sağlıklıymış: Döküm mü, çelik mi?

Günümüzde en çok tercih edilen seçeneklerin başında döküm demir ve paslanmaz çelik tencereler geliyor. Birçok kişinin aklındaki soru aynı, hangi tencere gerçekten daha kullanışlı?

#3
Foto - Hız ve konfor için... Meğer hem dayanıklı hem de daha sağlıklıymış: Döküm mü, çelik mi?

Bu sorunun net bir cevabı yok çünkü seçim tamamen mutfaktaki ihtiyaçlarınıza ve pişirme alışkanlıklarınıza bağlı. Her iki tencere türü de farklı avantajlar sunuyor. Kimileri için uzun süre ısı koruyan bir döküm tencere vazgeçilmezken, kimileri hafif ve pratik kullanımı nedeniyle çelik tencereleri tercih ediyor. Karar verirken sadece yemek performansını değil, kullanım kolaylığını ve bakım sürecini de göz önünde bulundurmak gerekiyor.

#4
Foto - Hız ve konfor için... Meğer hem dayanıklı hem de daha sağlıklıymış: Döküm mü, çelik mi?

Mutfakta hız ve konfor önemliyse tencerenin ağırlığı büyük fark yaratıyor. Döküm demir tencereler oldukça ağır yapılarıyla biliniyor. Özellikle doluyken taşımak ciddi güç gerektiriyor. Fırına koyup çıkarmak ya da ocak üzerinde yer değiştirmek zahmetli olabiliyor.

#5
Foto - Hız ve konfor için... Meğer hem dayanıklı hem de daha sağlıklıymış: Döküm mü, çelik mi?

Paslanmaz çelik tencereler ise çok daha hafif bir kullanım sunuyor. Bu sayede yemek yaparken hareket özgürlüğü sağlıyor. Tek elle rahatlıkla taşınabilir ve mutfakta pratiklik isteyenler için büyük kolaylık oluşturuyor.

#6
Foto - Hız ve konfor için... Meğer hem dayanıklı hem de daha sağlıklıymış: Döküm mü, çelik mi?

Yemek yapmayı sevip bulaşık kısmından hoşlanmayanlar için bakım süreci oldukça önemli. Döküm tencereler özel bakım istiyor. Paslanmayı önlemek için elde yıkanmalı, iyice kurulanmalı ve zaman zaman yağlanmalı. Bulaşık makinesinde yıkanmaları tavsiye edilmiyor.

#7
Foto - Hız ve konfor için... Meğer hem dayanıklı hem de daha sağlıklıymış: Döküm mü, çelik mi?

Paslanmaz çelik tencereler ise günlük kullanımda çok daha pratik. Bulaşık makinesine uygun, paslanma riski taşımaz ve ekstra bakım gerektirmez. Yoğun tempoda yaşayanlar için çelik tencereler büyük zaman kazandırıyor.

#8
Foto - Hız ve konfor için... Meğer hem dayanıklı hem de daha sağlıklıymış: Döküm mü, çelik mi?

Tencerenin ısıyı yönetme şekli, pişirme performansını doğrudan etkiliyor. Döküm demir tencereler geç ısınır ancak sıcaklığı uzun süre muhafaza ediyor. Bu özellik, ağır ateşte pişen yemeklerde önemli avantaj sağlıyor. Ancak ani sıcaklık değişimi gereken tariflerde kontrolü zorlaşabilir.

#9
Foto - Hız ve konfor için... Meğer hem dayanıklı hem de daha sağlıklıymış: Döküm mü, çelik mi?

Paslanmaz çelik tencereler ise ısı değişimlerine çok hızlı tepki verir. Ocağın derecesi değiştiğinde bunu anında hissettirir. Özellikle sos hazırlarken veya hassas pişirme tekniklerinde büyük kolaylık sağlar. Daha kontrollü bir pişirme deneyimi isteyenler için çelik tencereler öne çıkıyor. Paslanmaz çelik tencereler ise paslanmaya, kararmaya ve aşınmaya karşı oldukça dirençli. Darbelere karşı sağlam yapıları sayesinde uzun yıllar ilk günkü performansını koruyabilir. Dayanıklı, hijyenik ve düşük bakım gerektiren bir seçenek arayanlar için çelik tencereler güçlü bir alternatif oluşturur.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'ın ayarı sonrası tutuştular! Avrupa Birliği'nden Türkiye açıklaması
Gündem

Erdoğan'ın ayarı sonrası tutuştular! Avrupa Birliği'nden Türkiye açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın resti sonrası Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Akdeniz'den Sorumlu Üyesi Dubravka Suica'dan dikkat çeken açık..
Cüneyt Özdemir hayranlığını gizlemedi
Gündem

Cüneyt Özdemir hayranlığını gizlemedi

A 2026 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'na hayran kalan gazeteci Cüneyt Özdemir "Düşman çatlatan fuar" ifadelerini kullandı...
Selvi: Cami düşmanlığı Saadet’e mi kaldı? Erbakan Hoca mezarından doğrulsa bunları kötekle kovalar!
Gündem

Selvi: Cami düşmanlığı Saadet’e mi kaldı? Erbakan Hoca mezarından doğrulsa bunları kötekle kovalar!

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’ın “Şule Aydın ile tatava yok” programında sarf ettiği “En fazla ihtiyacımız olan şey; dünyanın e..
Netanyahu ve Trump'tan flaş İran açıklaması
Dünya

Netanyahu ve Trump'tan flaş İran açıklaması

Açıklamalarda bulunan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, "İran anlaşma yapmak istiyor. Eğer şimdi bir anlaşmaya yanaşmazlarsa..
Ekrem'in kasalarının özel jet trafiği
Gündem

Ekrem'in kasalarının özel jet trafiği

Ekrem İmamoğlu’nun gizli kasaları Murat Gülibrahimoğlu, Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz’ın özel jet ile defalarca birlikte uçtuğu belgelendi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mimari ve zarafet, vakıf ve medeniyet kavramlarının birbirini tamamladığını görüyoruz. İnsana hizmeti a..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23