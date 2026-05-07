Hız ve konfor için... Meğer hem dayanıklı hem de daha sağlıklıymış: Döküm mü, çelik mi?

Bu sorunun net bir cevabı yok çünkü seçim tamamen mutfaktaki ihtiyaçlarınıza ve pişirme alışkanlıklarınıza bağlı. Her iki tencere türü de farklı avantajlar sunuyor. Kimileri için uzun süre ısı koruyan bir döküm tencere vazgeçilmezken, kimileri hafif ve pratik kullanımı nedeniyle çelik tencereleri tercih ediyor. Karar verirken sadece yemek performansını değil, kullanım kolaylığını ve bakım sürecini de göz önünde bulundurmak gerekiyor.