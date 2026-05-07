İran rüyalarına giriyor! ABD Başkanı Trump sahte zafer ilan etti
İran rüyalarına giriyor! ABD Başkanı Trump sahte zafer ilan etti

AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın askeri kapasitesine ağır darbe vurduklarını savunarak Tahran yönetiminin sahada büyük ölçüde etkisiz hale geldiğini öne sürdü. Trump, İran’ın yeniden toparlanmasının uzun yıllar alacağını ileri sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la ilgili son duruma ilişkin yaptığı değerlendirmede yine sert ifadeler kullandı. Verdiği röportajda konuşan Trump, İran’ın askeri açıdan ağır bir yenilgi yaşadığını savunarak, Tahran yönetiminin hava, kara ve deniz unsurlarına ciddi zarar verildiğini öne sürdü.

Trump, İran’ın mevcut tablo karşısında büyük ölçüde askeri kapasitesini kaybettiğini iddia ederek, “Askeri olarak yenilmiş durumdalar” değerlendirmesinde bulundu. İran tarafının bunun farkında olup olmadığına ilişkin de konuşan Trump, kendi görüşüne göre Tahran yönetiminin yaşanan tabloyu gördüğünü söyledi.

ABD Başkanı Trump, "Full Measure" adlı haber platformuna verdiği röportajın yayımlanan ilk bölümünde, İran'la ilgili son durumu değerlendirdi.

İran'ın hava, deniz ve kara unsurlarına çok ciddi zararlar verdiklerini savunan Trump, "Askeri olarak yenilmiş durumdalar. Belki bunun farkında değiller ama bence farkındalar, çünkü bu konuyla uğraşıyorlar. İran'ın asla nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğiz ve şu anda askeri olarak yenilmiş durumdalar." değerlendirmesini yaptı.

İran'ın önce bir anlaşmaya varıp sonra bunu bozduğunu ileri süren Trump, Tahran'daki liderler için "zor bir grup" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı, "Bugün ayrılsak (İran'ı) yeniden inşa etmeleri 20 yıl sürer." dedi.

Röportajı yapan gazeteci Sharyl Attkisson, röportajın tamamının pazar günü paylaşılacağını ancak bazı bölümleri parça parça yayımlayacaklarını belirtti.

Trump'tan "bombardımanın tekrar başlar" tehdidi
