Yılların hayali gerçek oluyor! ÖSYM’den Türkçe için ilk elektronik sınav

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Türkçenin yabancı dil olarak ölçülmesine yönelik ilk elektronik sınav uygulamasını hayata geçiriyor. Elektronik Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavı (e-YDTS), cumartesi günü yapılacak.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; Türkçeyi sınav ortamında ölçmek adına ilk uygulama olan e-YDTS Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir’de ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde 9 Mayıs'ta dijital ortamda uygulanacak. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ersoy, e-YDTS hazırlık sürecinin tamamlandığını ve sınavın uygulama aşamasına geldiğini aktardı. Prof. Dr. Bayram Ersoy, “Dünya dili Türkçemizi ölçmek adına uzun zamandır hazırlıklarını gerçekleştirdiğimiz sınav uygulamamızı 9 Mayıs Cumartesi günü hayata geçiriyoruz. Bu uygulama yılların hayali olarak karşımızda duruyordu, gerçekleştirmek inşallah bize nasip oluyor. Yılların hayali gerçek oluyor, hayırlı olsun" dedi.

8 deneme sınavı düzenlendi

ÖSYM Başkanı Ersoy ayrıca, “Uluslararası öğrencilerin sayısındaki artışa yönelik talebi karşılamak ve Türkçe öğretiminde ölçme-değerlendirmedeki standartlaşmayı sağlamak için Türkçe dil becerisini Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metnine (D-AOBM / CEFR) göre ölçen merkezi bir sınav olarak Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavı (e-YDTS) geliştirildi. 9 Mayıs tarihinde elektronik sınav merkezlerinde uygulanacak sınavın hazırlık aşamasında 8 deneme sınavı düzenlendi. Sınav içeriğinin, soru yazarlarının ve denetmenlerin D-AOBM ile uyumlu olması için Ankara, İstanbul, İzmir, Karabük, Malatya ve Van’da da toplam 8 ‘D-AOBM ve soru yazarlığı eğitimi’ gerçekleştirdi. Sınavın ‘kesme puanı’ çalışmaları tamamlandı. Tüm bu çalışmaların tamamlanmasıyla sınav uygulama aşamasına geldi” ifadelerini kullandı.

Türkçe’nin akademik gücü

Sınavın uluslararası öğrenciler için önemli bir referans olacağını vurgulayan ÖSYM Başkanı Ersoy, “e-YDTS ile sınava katılan adayların dil becerilerini Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni (D-AOBM) ile uyumlu bir şekilde ölçmeyi ve bu doğrultuda adaylara B2, C1 ve C2 seviyelerinde geçerli ve güvenilir bir Türkçe yeterlilik sertifikası sunmayı amaçlamaktayız. Türkçenin akademik gücünü ortaya koyacak bir adım olacak sınav, eğitim kurumları, meslek kuruluşları, devlet kurumları ve diğer ilgililer için uluslararası standartlara uygun, geçerli ve güvenilir bir değerlendirme aracı olmayı sağlayacak” değerlendirmesinde bulundu.

“Dil, medeniyetin taşıyıcısıdır”

ÖSYM Başkanı Ersoy, sınav sonuçlarının 10 Haziran’da açıklanacağını söyleyerek, “Kurum ve kuruluşlar, gerekli gördükleri takdirde, bu sınavın sonuçlarını kendi mevzuatları doğrultusunda ilgililerin yabancı dil olarak Türkçe yeterliğini değerlendirmede kullanabilecekler. Dil yalnızca iletişim aracı değil aynı zamanda medeniyetin taşıyıcısıdır. Amacımız, Türkçenin dünya genelinde daha yaygın ve sistemli şekilde öğretimine katkı sağlamak. Bu bilinçle uygulamaya geçireceğimiz sınav, ülkemizin uluslararası eğitim vizyonuna katkıda bulunacak” dedi.