Süper Lig devi bu haberle sarsıldı! Brezilyalı isim artık yok!
Galatasaray'a Brezilyalı yıldızından kötü haber var. Gabriel Sara'nın yaşadığı sol ayak bileği iç-ön yan bağlarında hasar ve kemikte ödem cerrahi müdahale gerektiriyor.
Galatasaray'a Brezilyalı yıldızından kötü haber var. Gabriel Sara'nın yaşadığı sol ayak bileği iç-ön yan bağlarında hasar ve kemikte ödem cerrahi müdahale gerektiriyor.
Daha düne kadar Antalyaspor maçında oynayacağı iddia edilen Gabriel Sara için Fotospor, sol ayak bileği iç-ön yan bağlarında hasar ve kemikte ödem tespit edildiğini yazdı. Bıçak altına yatmasının, cerrahi temizlik (artroskopi) yapılmasının gündemde olduğu ihtimalini gündeme getirdi.
Sara hali hazırda ani yön değiştirmelerde, sıçrama sonrası yere inişlerde, ayak bileğinin dışa veya içe doğru kontrolsüzce "kaçtığını" hissediyor.
Bu durum şu ana kadar ağrı kesicilerle baskılanamadı. Cerrahi temizlik (artroskopi) gündeme geldi.
Brezilya Milli Takımıyla Dünya Kupası'nı kaçırmasına da neden olacak atroskopi yüzünden Gabriel Sara tüm yazı iyileşme süreci ile geçirecek. En az 2.5 aylık bir sahalardan uzak kalacak.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23