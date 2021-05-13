Bayram namazı sonrası siyasilerden peş peşe Filistin mesajı

Bayram namazı sonrası siyasi isimler gazetecilere açıklamalarda bulundu. Devletin zirvesinden yapılan peş peşe açıklamalarda Filistin'e dikkat çekildi.

FUAT OKTAY:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bayram namazı sonrası yaptığı açıklamada "Kudüs Filistinlilerindir ve Filistin bağımsız bir devlet olarak inşallah gelecekte haklı yerini alacaktır. Kudüs'ün zorla İsrail'in başkenti olduğunu kabul ettirmeye çalışan ülkeler bu zulme ortaktır."" ifadelerini kullandı.

MUSTAFA ŞENTOP:

TBMM Başkanı Mustafa Şentop bayram namazı sonrası yaptığı açıklamada, "Bu bayramda sevdiklerimizle kucaklaşamıyoruz. Arzu ediyoruz ki bu şekilde sıkıntılı son bayramımız olsun. Bundan sonraki bayramları sevdiklerimizle geçirelim. Dünyanın bir çok yerinde din kardeşlerimiz sıkıntı içinde giriyor bayrama. Dünyanın her yerindeki Müslüman kardeşlerimizin bayramını tebrik ediyorum. Umarım bu bayram onların da kurtulmasına vesile olur. İsrail'in zulüm politikası sürüyor. 2 milyarı aşkın Müslümanı üzen, bayramını zehir eden bir tablo. işgal politikasına karşı tavır alınmalı.Tepkimiz Musevilere, Yahudilere karşı değil siyonist bir amaçla ideolojik olarak hareket eden ve bölgeyi bir kan gölüne, bir zulüm mekanına çeviren siyonist İsrail zihniyetine karşıdır.' " ifadelerini kullandı.