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Gündem Bayram namazı saat kaçta? 2021 Kurban Bayramı namaz saatleri
Gündem

Bayram namazı saat kaçta? 2021 Kurban Bayramı namaz saatleri

Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 il için bayram namazı saatlerini yayımladı. İşte illere göre bayram namazı saatleri..

Yeniakit Publisher
2021-07-19 22:54:00 - 2021-07-19 23:44:44
Bayram namazı saat kaçta? 2021 Kurban Bayramı namaz saatleri

Diyanet, Kurban Bayramı için namaz vakitlerini yayımladı. Namaz, bayram sabahı korona tedbirleri kapsamında cemaat ile kılınacak. 

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

Adana: 06.07,

Adıyaman: 05.53,

Afyonkarahisar: 06.22,

Ağrı: 05.30,

Aksaray: 06.09,

Amasya: 05.57,

Ankara: 06.10,

Antalya: 06.25,

Ardahan: 05.28,

Artvin: 05.32,

Aydın: 06.35,

Balıkesir: 06.31,

Bartın: 06.09,

Batman: 05.42,

Bayburt: 05.40,

Bilecik: 06.21,

Bingöl: 05.42,

Bitlis: 05.37,

Bolu: 06.13,

Burdur: 06.25,

Bursa: 06.25,

Çanakkale: 06.36,

Çankırı: 06.06,

Çorum: 06.00,

Denizli: 06.30,

Diyarbakır: 05.45,

Düzce: 06.15,

Edirne: 06.32,

Elazığ: 05.48,

Erzincan: 05.44,

Erzurum: 05.37,

Eskişehir: 06.20,

Gaziantep: 05.58,

Giresun: 05.46,

Gümüşhane: 05.43,

Hakkari: 05.32,

Hatay: 06.05,

Iğdır: 05.26,

Isparta: 06.24,

İstanbul: 06.23,

İzmir: 06.36,

Kahramanmaraş: 05.59,

Karabük: 06.08,

Karaman: 06.15,

Kars: 05.28,

Kastamonu: 06.03,

Kayseri: 06.02,

Kırıkkale: 06.08,

Kırklareli: 06.29,

Kırşehir: 06.07,

Kilis: 06.00,

Kocaeli: 06.20,

Konya: 06.16,

Kütahya: 06.23,

Malatya: 05.52,

Manisa: 06.35,

Mardin: 05.44,

Mersin: 06.10,

Muğla: 06.34,

Muş: 05.38,

Nevşehir: 06.06,

Niğde: 06.07,

Ordu: 05.48,

Osmaniye: 06.03,

Rize: 05.37,

Sakarya: 06.18,

Samsun: 05.53,

Siirt: 05.38,

Sinop: 05.56,

Sivas: 05.54,

Şanlıurfa: 05.52,

Şırnak: 05.37,

Tekirdağ: 06.29,

Tokat: 05.55,

Trabzon: 05.41,

Tunceli: 05.45,

Uşak: 06.27,

Van: 05.31,

Yalova: 06.23,

Yozgat: 06.03,

Zonguldak: 06.11.

 

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