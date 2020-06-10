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Ekonomi

Bayram: “Karamanlı badem üreticisi bu yıl yüksek rekolte bekliyor”

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, badem üreticisinin bu yıl yüksek rekolte beklediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 09:37:52 -
Bayram: “Karamanlı badem üreticisi bu yıl yüksek rekolte bekliyor”

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, badem üreticisinin bu yıl yüksek rekolte beklediğini söyledi.


Bayram, Karaman’da badem ekim alanlarının her yıl arttığını belirterek, “Bu yıl badem üretimi için oldukça uygun bir iklim yaşanmaktadır. Bundan dolayı son zamanların en yüksek rekoltesinin olacağını tahmin ediyoruz. Bu da üreticilerimizi memnun ediyor" dedi.


Badem üretiminin yurt genelinde artık bilinir hale geldiğini de ifade eden Bayram, "Yapılan projelerle bozuk ve açıklık orman alanlarını ağaçlandırmak, ülkemizi yıllık badem tüketim miktarının yaklaşık yarısını ithal eden durumdan kurtarmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak gibi gayelerle hazırlanan ’Badem Eylem Planı’nın ve ’Özel Ağaçlandırma Projesi’nin başta orman köylümüz ve kırsalda yaşayan vatandaşlarımız olmak üzere, milletimize hayırlı olmasını diliyor, planın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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