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Ekonomi Bayram İkramiyesinin yatacağı tarih belli mi? Bayram İkramiyesi ne kadar oldu?
Ekonomi

Bayram İkramiyesinin yatacağı tarih belli mi? Bayram İkramiyesi ne kadar oldu?

Ramazan ayının yaklaşmasıyla beraber emekli vatandaşlar bayram ikramiyesine ilişkin detayları araştırmaya başladı. Emeklileri ilgilendiren bayram ikramiye ödemelerine ilişkin açıklama yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Bunun yanı sıra vatandaşlar, söz konusu ödemelerde herhangi bir zam yapılıp yapılmayacağını da merak ediyor. Peki, Bayram İkramiyesinin yatacağı tarih belli mi? Bayram İkramiyesi ne kadar oldu?

Yeniakit Publisher
2021-03-23 15:47:00 -
Bayram İkramiyesinin yatacağı tarih belli mi? Bayram İkramiyesi ne kadar oldu?

Emekli vatandaşlar, bayram ikramiyesine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Ramazan ayının yaklaşmasıyla beraber emekli vatandaşlar bayram ikramiyesine ilişkin detayları araştırmaya başladı. Emeklileri ilgilendiren bayram ikramiye ödemelerine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Vatandaşlar, söz konusu ödemelerde herhangi bir zam yapılıp yapılmayacağını da merak ediyor.

Geçtiğimiz senelerde emekli vatandaşlar, Ramazan ve Kurban Bayramlarında toplamda 2 bin Türk lirası ikramiye ödemesi almıştı. Vatandaşlar, bu yılın ödemeleri için beklemeye devam ediyor.

Bayram İkramiyesi ne zaman yatacak?

Bu yıl Ramazan Bayramı 13-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında, Kurban Bayramı ise 20-23 Temmuz 2021 tarihleri arasında idrak edilecek. Bu bayramlardan önce ikramiye ödemelerinin yapılacağı ön görülüyor. Bu yıl da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bayram öncesi, hafta içinde bayram ikramiyesinin hesaplara yatırılacağı bekleniyor.

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