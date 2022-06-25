Kurban bayramı 9, 10, 11 ve 12 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Kurban bayramı sebebiyle ödenecek olan ikramiyelerin ne zaman hesaplara geçeceği merak ediliyor. Peki, bayram ikramiyesine zam yapılır mı?

Bayram ikramiyesine zam var mı? Kurban bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

2018 yılı itibariyle her yıl emekli vatandaşlara ramazan ve kurban bayramlarında ikramiye ödeniyor. 2018-2021 yılları arasında vatandaşlara 1000 lira olarak ödenen ikramiye 2021 yılında 1100 TL’ye yükseltildi. 2022 ramazan bayramında da ikramiye 1100 TL olarak ödendi. Kurban bayramı öncesinde ikramiyelere bir artış yapılması beklenmiyor. Dul aylığı olanlar 550 lira, çocuğu olmayan ve dul aylığı alanlara 825 TL ikramiye ödeniyor. Yetim aylığı alan çocuklara ise 275 lira ikramiye veriliyor.

Bayram ikramiyelerinin yatacağı tarihe ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Maaşların temmuz ayının ilk haftasında hesaplara yatırılması bekleniyor. Konu hakkında açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.