Bayram ikramiyesinde önemli ayrıntı! Aman dikkat! Para alabilmek için bunu yapmaları gerekiyor

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala milyonlarca emekli, ikramiye hesabı yapmaya başladı. Uzmanlar yeni emekli olacakları dilekçe konusunda uyardı.

Bu yıl Kurban Bayramı’nın ilk günü 16 Haziran Pazara denk geliyor. Yeni emekli olanların 31 Mayıs Cuma gece saat 00:00'a kadar dilekçeyle SGK'dan aylık talep etmeleri gerekiyor.

Emekli maaşları için 4 aylık enflasyon farkı belli oldu. Emekliler temmuz ayında alacakları zamla beraber ikramiye hesabı yapmaya da başladı. Okan Güray Bülbül, Akşam gazetesindeki yazısında konuya dair önemli ayrıntılara dikkat çekerek şunları kaydetti:

“Bayram ikramiyesi alabilmek için bayramın içinde bulunduğu ay itibarıyla SGK'dan gelir veya aylık alıyor olmak gerekiyor. Dolayısıyla ilk kez emekli olarak bayram ikramiyesi alacak kişilerin bu ay içerisinde SGK'dan aylık talebinde bulunmuş olmaları şart.

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Bu nedenle emekli olmak için gerekli koşulları sağlamış kişilerin bayram ikramiyesi almayı da düşünerek planlama yapmaları ve SGK'ya başvurularını buna göre gerçekleştirmeleri önemli.

16 Haziran Pazar günü Kurban Bayramı'nın ilk günü. Dolayısıyla haziran ayı içerisinde SGK'dan gelir ve aylık alanlara ikramiye ödenecek. Bu nedenle 31 Mayıs Cuma gece saat 00:00'a kadar emekli olmaya hak kazanmış kişilerin, SGK'dan aylık talep etmeleri halinde ikramiye almaları mümkün.

SGK emeklilere talep tarihini takip eden ay başından itibaren aylık bağlıyor. Dolayısıyla 31 Mayıs itibarıyla aylık talebinde bulunan kişilere aylıkları 1 Haziran itibarıyla bağlanacak.

Bayram ikramiyesi alabilmek için aylıkların 16 Haziran'a kadar bağlanması gerekmiyor. Aylığa hak kazanmış olmak ve talep etmek bayram ikramiyesi alabilmek için yeterli. Aylıkların bağlanması 16 Haziranı geçse bile emeklilere ilk aylıkları ile birlikte bayram ikramiyeleri de ödenecek.

Kim ne kadar alacak?

Bayram ikramiyesi yalnızca emeklilere ödenmiyor. SGK'dan gelir ve aylığı olanlar da bayram ikramiyesi alabiliyor. Ancak emekliler ve maluller dışındakiler için bayram ikramiyesinin tutarı farklı. Emekliler ve malulen emekli olmuş malullük aylığı olan kişiler 3 bin lira ikramiye alıyor. Dul ve yetim aylığı alan kişiler ise ölüm aylığı oranında bayram ikramiyesi alabiliyor.

Örneğin; kocasından dul aylığı alan ve çalışan kadın, yüzde 50 oranında ölüm aylığı alıyor. Bu durumda aylık alan dış eşe 1.500 lira bayram ikramiyesi ödeniyor. çalışmayan ve emekli olmayan dul eş aylık alan tek kişi ise yüzde 75 oranında ölüm aylığı var.

Bu durumda dul eşe 2 bin 250 lira bayram ikramiyesi ödeniyor. Babasından dolayı aylığı olan kız çocuğu yüzde 25 oranında bağlanan yetim aylığı nedeniyle 750 lira bayram ikramiyesi alabilir. Bayram ikramiyesinde artış beklentisi söz konusu. Ancak şu ana kadar bu konu gündeme gelmedi.”