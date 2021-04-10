Her yıl ramazan ve kurban bayramları öncesinde emekli vatandaşlara ikramiye ödeniyor. Ramazan ayı öncesinde pek çok kişi 2021 ramazan bayramı ikramiyesinin ne zaman ödeneceğini araştırıyor. Emekli ikramiyesi ne zamana ödenir?

Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Ramazan bayramı ikramiyesi ne zaman?

Ramazan bayramı 13, 14 ve 15 Mayıs tarihlerinde idrak idrak edilecek. Emekli ikramiyelerinin 6 Mayıs gibi hesaplara geçmesi için çalışmaların başlatıldığı öğrenildi. 2018 yılından bu yana 1000'er lira olarak ödenen ikramiyeye bu yıl zam yapılması bekleniyor. Öte yandan kurban bayramı ikramiyesinin ise 12-16 Temmuz tarihlerinde ödenmesi bekleniyor.