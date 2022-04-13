Bayram ikramiyesi ne kadar oldu zam geldi mi son dakika: Emekli ikramiyesi belli oldu mu?

Bayram ikramiyesi belli oldu mu, emekli ikramiyeleri ne kadar kaç TL olacak? Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği emekli ikramiyeleri ile ilgili resmi açıklamalar gelmeye devam ediyor. Emeklilerin 2022 Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ne zaman verileceği ve ücretin ne kadar olacağı yaklaşın Ramazan Bayramı öncesi sorgulanıyor. Emeklilerin bayram ikramiyeleri geçtiğimiz Kurban Bayramı 1100 TL olarak ödenmişti. Artan enflasyon rakamları sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz” açıklamaları sonrası milyonlarca emekli ikramiyesi alanlar bayram ikramiyelerinde artış bekler oldu. Emekli ikramiyesine zam yapılacak mı? 2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Bayram ikramiyeleri ne kadar olacak?

Emeli bayram ikramiyelerine zam geldi mi?

Emekli ikramiyesi zammı olup olmayacağı emeklilerin gündeminde bulunuyor. Emekli ikramiyesi ile ilgili gelişmeler gündeme geliyor.

Hükümetin, bazı acil düzenlemeleri oluşturulacak torba teklifle Meclis gündemine getirmeye hazırlandığı öğrenildi. Teklifler arasında emeklilerin bayram ikramiyesinin her yıl otomatik olarak arttırılması da bulunuyor. Toplantılarda, Bayram ikramiyesinin 2 bin lira olması yönünde görüşler dile getirildiği öğrenildi. Maliyetin çok yüksek olacağının iddia edilmesi üzerine, bunun bir kurala bağlanması ve her yıl otomatik bir artış yapılması önerisi değerlendirildi. Bu görüş daha fazla ağırlık kazandı.

Emeklilere bayramlarda verilen ikramiyenin her yıl enflasyon oranında artırılması planlanıyor. Enflasyon oranında artırılırsa, bu ramazan bayramında bin 100 lira olan ikramiye tutarı, bin 500 ya da 2000 TL'ye yükseltilmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine toplantısında emeki bayram ikramiyelerinin masaya yatırılacağı toplantı sonrası Erdoğan’ın bayram ikramiyelerine ilişkin bir açıklama yapması bekleniyordu. Dünkü Kabine toplantısı sonrası bayram ikramiyelerine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Ramazan Bayramı 2 Mayıs Pazartesi başlayacak. Ödemenin de bayramdan önce yapılması bekleniyor. Buna göre 25 Nisan-1 Mayıs arasında hesaplara geçmesi öngörülüyor. Bu tarihleri SGK, emeklinin maaş çektiği tarihe göre daha sonra ilan ediyor. Kurban Bayramı ikramiye ödemesinin ise temmuz başında yapılabileceği hesaplanıyor.

Bayram ikramiyesi kimlere verilecek?

Bayram ikramiyesi her yıl Kurban ve Ramazan bayramlarından önce Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından gelir ya da aylık alanlara ödenen bir miktar paradır. İkramiyelerden emekliler, dul ve yetimler, malulen emekli olanlar yararlanabilmektedir. Diğer yandan iş görmezlik geliri alanlar, bu geliri aldığı zaman vefat ederse, ölen kişinin hak sahipleri, ülkemizden kısmi gelir ya da aylık alanlar ve son olarak sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülkelerde çalışması bulunan vatandaşların tamamı bayram ikramiyesi alabilmektedir.