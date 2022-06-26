Başta emekliler olmak üzere dul ve yetim aylığı alanlar, milli sporcular, şehit yakınları ile gaziler bayramlarda ikramiye alıyor. Kurban bayramı öncesinde ise ikramiyelerin ne zaman ödeneceği araştırılmaya başlandı. Peki, bayram ikramiyesi yattı mı?

Bayram ikramiyesi bu hafta yatar mı? Bayram ikramiyesine zam var mı?

Milyonların gözü kulağı bayram ikramiyelerinin ne zaman ödenmeye başlayacağında. Bayram ikramiyelerinin yatırılacağı tarihe ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Konu hakkında kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklama yapması bekleniyor.

Emekli ve memur maaşlarına temmuz ayında zam yapılacak. Bu sebeple akıllarda ‘Acaba bayram ikramiyesine zam yapılır mı?’ sorusu geliyor. Bu konuda ise net bir açıklama yapılmadı. Ancak uzmanlar bayram ikramiyesine bir zam yapılmayacağını, ikramiyenin ramazan bayramında olduğu gibi 1100 TL olarak verileceğini ifade ediyor.