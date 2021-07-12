Bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarih milyonlarca emeklinin gündemindeydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere bayram öncesi maaş ve ikramiye müjdesi vermişti. Peki, bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında yatacak? İşte SSK-Bağkur bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih...

Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Kurban Bayramı arefesi 19 Temmuz Pazartesi. Bayramın birinci günü 20 Temmuz Salı günü idrak edilecek. 21-22-23 Temmuz Kurban bayramı tarihleri. Bayram Cuma günü sona erecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz'da ödeneceğini bildiren Bilgin, emekli ve hak sahiplerinin ikramiyeleri ile zamlı emekli aylıklarının SSK emeklileri için 13 ve 14 Temmuz'da; Bağ-Kur emeklileri için de 16 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını belirtti.