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Ekonomi Bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?
Ekonomi

Bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

Kurban bayramı emekli ikramiyesi 2021, milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? Emekli maaşları ne zaman yatacak? Emeklilere ödenecek bayram ikramiyeleri 13-16 Temmuz arasında ödenecek. Emekli maaşları ne zaman ödenecek? Kurban bayramı ikramiyesi 2021...

Yeniakit Publisher
2021-07-09 21:22:00 -
Bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu. Peki, emeklilere kurban bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

Bu yılın ilk bayram ikramiyesini zamlı olarak Mayıs'ta alan emekliler, şimdi de gözünü ikinci ödemeye çevirdi. Temmuz emekliler için ikramiye ve zam ayı olacak. Tüm emekliler Kurban Bayramı öncesi bin 100 lira ikramiyeyi cebine koyacak.

İkramiyeden sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de yararlanacak. İkramiyeden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanması gerekiyor.

Bu yıl Kurban Bayramı 20-23 Temmuz'a denk geliyor. Bu kapsamda Kurban Bayramı ikramiyesi, Temmuz'da emekli aylığı bağlananlara da ödenecek.

Bunun için en geç Haziran sonuna kadar emeklilik başvurusu yapmak gerekiyor. Haziran'da emeklilik için başvuranlar, bu yılki ikinci ikramiyeyi cebine koyabilecek.

Emekli aylığı Temmuz'dan sonra bağlananlar ise önümüzdeki yıldan itibaren ikramiye almaya başlayacak.

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