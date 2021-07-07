Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarih açıklandı: Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte yanıtı...

Bayram ikramiyeleri ne zaman ayın kaçında ödenecek?

Bayram ikramiyesi binlerce emeklinin gündeminde yer alıyordu. Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Haziran ayı enflasyon rakamlarının bugün açıklanması ile memur ve memur emeklileri için zam oranı yüzde 5.45, SSK ve Bağ-Kurlular yüzde 8.45 oranında zam alacak. Bu döneme ilişkin ikramiyelerin de 12-20 Temmuz arasında ödenebileceği ön görülüyor. Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Buradan emeklilerimize de müjde vermek istiyorum. Temmuz ayı emekli aylıklarıyla bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz. " dedi.

Corona virüsüne karşı aşılama seferberliğini tam gaz sürdüren Türkiye, 1 Temmuz'da normalleşme sürecine geçerken, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi de bu kritik dönemeç sonrası ilk toplantısını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan emekli ikramiyeleri ile ilgili şunları söyledi;

Buradan emeklilerimize de müjde vermek istiyorum. Temmuz ayı emekli aylıklarıyla bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Ocak-temmuz dönemi TÜFE oranını dikkate alarak yüzde 8,45 oranında artış yapıyoruz. Böylece 12,7 milyon vatandaşımıza 12,3 milyar lirası Kurban Bayramı ikramiyesi olmak üzere toplamda 38 milyar liralık ödeme gerçekleştireceğiz.