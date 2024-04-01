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Ekonomi Bayram ikramiyeleri hesaplara yatıyor!
Ekonomi

Bayram ikramiyeleri hesaplara yatıyor!

Yeniakit Publisher
2024-04-01 13:45:00 -
Bayram ikramiyeleri hesaplara yatıyor!

İkramiyeler 2-5 Nisan arasında hesaplara yatacak. Emekli bayram ikramiyeleri bu yıl yüzde 50 arttırılarak 3 bin TL'ye çıkarıldı. Emekliler iki bayramda toplam 6 bin lira ikramiye alacak. Dul ve yetimlere hisseleri oranında ödeme yapılacak. İşte milyonların beklediği ödeme takvimi…

İkramiyeler 2-5 Nisan arasında hesaplara yatacak. Emekli bayram ikramiyeleri bu yıl yüzde 50 arttırılarak 3 bin TL'ye çıkarıldı. Emekliler iki bayramda toplam 6 bin lira ikramiye alacak. Dul ve yetimlere hisseleri oranında ödeme yapılacak. İşte milyonların beklediği ödeme takvimi…

Geçen yıl 2 bin lira olarak uygulanan bayram ikramiyesi bu yıl yüzde 50 artırımla 3 bin liraya çıkarılmıştı. 16.5 milyon emeklinin alacağı zamlı ikramiyenin yatacağı tarih geçtiğimiz hafta belli olmuştu. Bu kapsamda ilk ödemeler yarın hesaplara geçecek. Peki kim ikramiyesini ne zaman çekecek? Bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan şu bilgileri paylaşmıştı:

MAAŞ ÇEKME GÜNÜNE GÖRE

SSK kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 17 ve 18’i olanlara 2 Nisan,

19, 20, 21 ve 22’si olanlara 3 Nisan,

23, 24, 25 ve 26’sı olanlara 4 Nisan’da ikramiyeleri ödenecek.
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Bağkur kapsamında gelir ve aylık alanların tamamına 5 Nisan’da ödeme yapılacak.

Emekli Sandığı kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 1 ve 2’si olanlara 2 Nisan, 3, 4 ve 5’i olanlara ise 3 ile 5 Nisan arasında ikramiyeleri ödenecek.

DUL VE YETİM NE KADAR ALACAK?

Emekliler 3 bin lira alırken, vefat eden eşinden veya anne-babasından dolayı dul-yetim aylığı alanların bayram ikramiyesi hisseleri oranında verilecek. Vefat eden eşinin emekli aylığının yüzde 50’si oranında dul aylığı bağlanmış kişiye 1.500 lira, yüzde 25’i bağlanmış çocuğuna ise 750 lira ikramiye ödenecek. Eşi vefat etmiş olan, herhangi bir işte çalışmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almayanlar, aylık oranları yüzde 75 olduğundan 2 bin 250 lira ikramiye alacak.

İKİNCİSİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Kurban Bayramı, 16-19 Haziran arasında. Dolayısıyla haziranın ilk iki haftası içinde ikramiyelerin hesaba geçmesi muhtemel. Nisanda ve haziranda ikramiye almaya hak kazanan emekliye toplamda 6 bin lira yatmış olacak. Emekliler Yılı kapsamında bu yıl bankalar tarafından ödenen promosyon tutarları da iki katlık artışla 8-12 bin liraya çıkarıldı. Taahhüt süresi biten veya devam eden tüm emekliler kamu ve özel bankalardan promosyon farkını talep edebiliyor.

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