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Bayram için YHT’ye ek sefer

TCDD, Kurban Bayramı dolayısıyla artan yolcu talebinin karşılanabilmesi için Ankara-İstanbul (Pendik) hattına ek yüksek hızlı tren (YHT) seferleri koydu.

24 Temmuz 2018 Salı 10:53
Bayram için YHT’ye ek sefer

TCDD’den yapılan açıklamaya göre, 17, 18, 20 ve 26 Ağustos’ta her gün Ankara’dan saat 13.25, İstanbul’dan saat 18.45’te hareket edecek trenlerle 3 bin 288 kişilik ek kapasite sağlanacak. Kurban Bayramı süresince seyahat edecek yolcuların gidiş-dönüş biletlerini aynı anda alabilmesi için 27 Ağustos’a kadarki tüm YHT seferlerinin biletleri 25 Temmuz’da satışa sunulacak.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 10:53
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. TCDD
  4. THY
  5. Kurban bayramı

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