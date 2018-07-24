Bayram için YHT’ye ek sefer

TCDD’den yapılan açıklamaya göre, 17, 18, 20 ve 26 Ağustos’ta her gün Ankara’dan saat 13.25, İstanbul’dan saat 18.45’te hareket edecek trenlerle 3 bin 288 kişilik ek kapasite sağlanacak. Kurban Bayramı süresince seyahat edecek yolcuların gidiş-dönüş biletlerini aynı anda alabilmesi için 27 Ağustos’a kadarki tüm YHT seferlerinin biletleri 25 Temmuz’da satışa sunulacak.