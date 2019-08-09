Bayram harçlığını Paycell’den isteyenler kazanacak

Turkcell’in yeni nesil dijital ödeme platformu Paycell, kolay para transferini mümkün kılan ’harçlık iste’ özelliği ile hem eli öpülesi büyükleri yormayacak, hem de bu bayram harçlık bekleyenleri sevindirecek toplam 50 bin TL hediye dağıtacağını duyurdu.

Turkcell’in yeni nesil dijital ödeme platformu Paycell, Kurban Bayramı’nda bayram harçlığı almayı kolaylaştıran dijital bir alternatif getirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamada; paycell uygulamasındaki ’harçlık iste’ özelliği sayesinde anne, baba, tüm yakın ve uzak akrabalardan artık kolayca bayram harçlığı istemek mümkün olacak. Bunun için uygulamada yer alan ’harçlık iste’ özelliğine girip rehbere kayıtlı telefon numarasını seçmek yeterli olacak. Bu özellik sayesinde harçlık isteyen kişinin yazacağı mesajla birlikte istek karşı tarafa iletilecek. Harçlık istenen kişi uygulaması varsa gelen bildirim üzerinden, yoksa uygulamayı indirerek para gönder adımından tek tıkla hemen gönderim yapabilecek.

Bayrama özel 10 TL hediye

Paycell ayrıca bu bayram 30 TL ve üzeri harçlık isteyenlere 10 TL hediye edeceğini bildirdi. 4 milyona yakın kullanıcısı bulunan uygulamadan ayrıca kurum faturalarını ödeme, 7/24 para transferi yapma, İstanbul Kart’a para yükleme gibi pek çok işlem de kolayca yapılabiliyor.