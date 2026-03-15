Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi:
Bayram hangi gün? Arife günü ne zaman?

Mübarek Ramazan ayının son günlerine girildi. Bayram yaklaşırken pek çok kişi “Ramazan bayramı hangi güne denk geliyor?” sorunun cevabını araştırıyor. İşte, detaylar…

Ramazan Bayramı için geri sayım sürerken vatandaşlar hem bayram tarihlerini hem de arife gününün çalışma düzenini araştırmaya başladı. Özellikle bankalar, noterler ve kamu kurumlarında işlem yapmak isteyenler, arife gününün yarım gün tatil olup olmadığını ve kurumların hangi saatlere kadar hizmet vereceğini merak ediyor.

 

Arife günü ne zaman?

2026 yılında Ramazan Bayramı arefesi 19 Mart Perşembe gününe denk geliyor. Arife günü resmi takvime göre yarım gün tatil kabul ediliyor. Bu nedenle kamu kurumları öğleden sonra kapalı olacak.

 

Arife günü bankalar ve resmi kurumlar açık mı?

Arife gününün yarım gün tatil olması nedeniyle kamu kurumları sabah saatlerinde hizmet verecek.  Bu kapsamda bankalar, noterler, nüfus müdürlükleri, belediyeler, kaymakamlıklar, üniversiteler ve sağlık ocakları öğleden sonra hizmet vermeyecek.

 

Ramazan Bayramı ne zaman?

2026 yılında Ramazan Bayramının ilk günü 20 Mart Cuma idrak edilecek. 21 Mart Cumartesi bayramın ikinci günü ve 22 Mart Pazar bayramın üçüncü günü olacak.

