Bayram günü İstanbulluya metrobüs zulmü!

İstanbul Sefaköy’de bir metrobüs arıza yapınca vatandaşlar yol boyu yürümek zorunda kaldı.

Bayramlaşma ziyaretlerini gerçekleştirmek için dışarı çıkan İstanbullular, bu sabah saatlerinde arıza sürprizi ile karşılaştı.

Sefaköy’de bir metrobüs, bilinmeyen bir nedenle arızalanınca vatandaşlar yol boyu yürümek zorunda kaldı.

İstanbul'da bir türlü bitmeyen metrobüs çilesini, o anlarda bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, vatandaşların arızalanan metrobüsten inerek yol boyu yürüdükleri anlar yer aldı.

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